10 фото экспериментов над внешностью в подростковом возрасте, за которые авторам стыдно. Фото
Недаром подростковый возраст называют очень сложным, поскольку тогда дети самовыражаются как им вздумается. С возрастом эксперименты над внешностью прекращаются, а архивные фото с детства хочется спрятать от всего мира.
Однако некоторые пользователи портала Reddit не постеснялись показать, насколько уморительным был их стиль в юношестве. OBOZREVATEL собрал фото тинейджеров, на которые невозможно смотреть без смеха.
Подросток носил самый яркий костюм в средней школе.
В 14 лет девушка я была одержима сериалом "Голодные игры".
В 2008 году в тренде были яркие оттенки волос и курьезные стрижки.
Парень сделал макияж и надел корону на школьную фотосессию.
На новогоднюю вечеринку парень надел костюм из конструктора.
Парень приклеил синий ирокез на лысину.
В 2000-х среди парней было модно носить длинные волосы на затылке.
Друзья надели яркий костюм на праздничный вечер в 1986 году.
Парень тренировался обольщать девушек на манекене.
Девушка в школе хотела быть похожей на своих друзей.
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