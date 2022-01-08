10 фото экспериментов над внешностью в подростковом возрасте, за которые авторам стыдно. Фото

Недаром подростковый возраст называют очень сложным, поскольку тогда дети самовыражаются как им вздумается. С возрастом эксперименты над внешностью прекращаются, а архивные фото с детства хочется спрятать от всего мира.

Однако некоторые пользователи портала Reddit не постеснялись показать, насколько уморительным был их стиль в юношестве. OBOZREVATEL собрал фото тинейджеров, на которые невозможно смотреть без смеха.

Подросток носил самый яркий костюм в средней школе.

Видео дня

В 14 лет девушка я была одержима сериалом "Голодные игры".

В 2008 году в тренде были яркие оттенки волос и курьезные стрижки.

Парень сделал макияж и надел корону на школьную фотосессию.

На новогоднюю вечеринку парень надел костюм из конструктора.

Парень приклеил синий ирокез на лысину.

В 2000-х среди парней было модно носить длинные волосы на затылке.

Друзья надели яркий костюм на праздничный вечер в 1986 году.

Парень тренировался обольщать девушек на манекене.

Девушка в школе хотела быть похожей на своих друзей.

Ранее OBOZREVATEL писал: