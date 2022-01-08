10 фото экспериментов над внешностью в подростковом возрасте, за которые авторам стыдно. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Подростки экспериментируют над внешностью

Недаром подростковый возраст называют очень сложным, поскольку тогда дети самовыражаются как им вздумается. С возрастом эксперименты над внешностью прекращаются, а архивные фото с детства хочется спрятать от всего мира.

Однако некоторые пользователи портала Reddit не постеснялись показать, насколько уморительным был их стиль в юношестве. OBOZREVATEL собрал фото тинейджеров, на которые невозможно смотреть без смеха.

Подросток носил самый яркий костюм в средней школе.

Парень был фанатом цепей.
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В 14 лет девушка я была одержима сериалом "Голодные игры".

Девушка устроила фотосессию с луком.

В 2008 году в тренде были яркие оттенки волос и курьезные стрижки.

Разница между фотографиями 10 лет.

Парень сделал макияж и надел корону на школьную фотосессию.

Тиара дополняет голубой образ.

На новогоднюю вечеринку парень надел костюм из конструктора.

Подросток смастерил бронежилет из конструктора.

Парень приклеил синий ирокез на лысину.

Подросток сделал смешной ирокез.

В 2000-х среди парней было модно носить длинные волосы на затылке.

Парень покорял сердца девушек.

Друзья надели яркий костюм на праздничный вечер в 1986 году.

Друзья устроили фотосессию.

Парень тренировался обольщать девушек на манекене.

Подросток обольщал пластиковых девушек.

Девушка в школе хотела быть похожей на своих друзей.

По центру стоит девочка.

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