После концерта Дорофеевой в Червонограде произошла стрельба: певица отреагировала

После концерта известной украинской певицы Нади Дорофеевой, который состоялся 13 сентября в Червонограде Львовской области, произошла стрельба. По свидетельству очевидцев, охранники агрессивно отреагировали на фанатов знаменитости, пытавшихся перелезть забор стадиона, где проходило шоу.

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Как сообщает издание "Еспресо.Захід", сначала стражи пытались остановить толпу, используя перечные баллончики, а позже раздалось несколько выстрелов в воздух. Со своей стороны певица отреагировала на досадный инцидент в своем Instagram.

"Сейчас меня отмечают на новости, что вчера после концерта в Червонограде охрана Нади Дорофеевой, как пишут заголовки, избила людей. Во-первых, у меня нет охраны. Друзья, на концертах все организаторы заказывают охранников, чтобы мероприятие проходило безопасно", – объяснила знаменитость.

По словам Нади Дорофеевой, сегодня в ленте новостей она увидела много видео, на которых видно, как мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в воздух. Артистка отметила, что на момент инцидента ее выступление было завершено, а громкие звуки она услышала с командой, находясь вне сцены.

"Это уже было после концерта, мы сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали может нам показалось, но, к сожалению, не показалось. Я надеюсь, что соответствующие люди, службы и организаторы разберутся с этим вопросом, потому что это совершенно не нормально", – выразилась певица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что уши Дорофеевой, ставшие главным атрибутом клипа к песне "В одиночестве", продали за 2 миллиона гривен.

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