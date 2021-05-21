Поплавский и Винник наградили звезд премией 'Украинская песня года'

Легендарная церемония удивила зрителей номерами с современными технологиями мирового уровня

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", которая в этом году приурочена к 30-й годовщине Независимости Украины, прошла с большим размахом на FILM.UA. Яркое песенное шоу на одной сцене собрало как легенд эстрады, так и молодых исполнителей, только начинающих свой творческий путь. Во время церемонии были объявлены такие номинации "Легенда української пісні", "Гордість української пісні" и "Надія української пісні". Также отметили композиторов и авторов, собственно, создавших песни, большинство из которых уже стали народными.

"Украинская песня года" – совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника. Михаил Михайлович – один из немногих в нашей стране, кто действительно популяризирует украинскую песню. С этим трудно не согласиться, так как благодаря ему на телевидении появилось немало проектов, где артисты исполняют композиции только на родном языке.

– Украинская песня должна доминировать в теле - и радиоэфире Украины. Я всю жизнь за нее борюсь. Это моя миссия ради детей и будущего. Без собственной песни, языка и культуры – нет нации. "Тримаймо разом українську хвилю!" Слава Украине! – говорит Михаил Михайлович.

На церемонии прозвучали настоящие хиты в исполнении Натальи Могилевской - "Оторваться от земли", Михаила Поплавского - "Обреченный на любовь", "Юный орел", Артема Пивоварова - "Дежавю", GENA VITER - "Сердечко", Павла Зиброва - "У нас есть все", Анны Буткевич - "Без милого", Натальи Бучинской - "Девушка-весна", GROSU - "Рушничок", DZIDZIO - "Я миллионер", Театра песни "Лисапетный батальон" - "Лисапет", Степана Гиги - "Яворина", Ирины Билык - "Не сдерживай взгляд", Виталия Козловского - "Мое море", Ирины Федышин - "Цветет калина", Димы Коляденко - "Маруся", Оксаны Билозир - "Горобина ніч", Ивана Поповича - "Карпатский край", NIKITA LOMAKIN - "LAVA", Сергея Мироненко - "С тобой", Русланы - "Дикие танцы", Олега Винника – "Слезы на земле", "Как жить без тебя", "Белая голубка", "Волчица", Таюне - "Вижу-вижу", Иво Бобула - "Маричка", Мяты feat. ХАС - "Туманы", Аллы Кудлай - "Белый цвет на калине", Алины Поплавской - "Верю и знаю", Натальи Валевской - "Мир над Украиной", Солоха - "Звезда Инстаграма", Камалии "Вільна", Екатерины Бужинськой – "Україна –це ми" .

Премию провели Михаил Поплавский и Олег Винник. Церемония поразила своими масштабами, но это и не удивительно. Ибо над шоу работали профессионалы, среди которых выпускница КНУКиИ, известная клипмейкер Катя Царик. Она смогла удивить неординарной подачей номеров звезд с использованием технических новинок мирового уровня. Успешный руководитель компании ALIGHT Владимир Андрусишин – также выпускник Университета культуры, который создает шоу во всем мире, поразил техническим наполнением концерта, суперсовременными световыми и звуковыми эффектами. Конечно, в создании шоу принимали участие и студенты Киевского национального университета культуры и искусств. Михаил Михайлович неоднократно признавался, что молодежь его вдохновляет и помогает быть в тренде.

– Я очень люблю свою работу, университет. Именно студенты вдохновили меня зайти в социальные сети TikTok, Instagram, YouTube. Я "вошел" в соцсети и сейчас мне трудно с них выйти. Это затягивает. Вообще, я очень счастливый человек. Счастье в том, когда ты делаешь счастливыми других, - говорит маэстро.

Итак, национальной музыкальной премией "Украинская песня года" в номинации "Легенда української пісні" были награждены: Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Михаил Поплавский, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Руслана. В номинации "Гордість української пісні" – Наталья Бучинская, DZIDZIO, Олег Винник, GENA VITER, Виталий Козловский, Наталья Валевская, Ирина Федышин, Камалия, Екатерина Бужинськая. Театр песни "Лисапетний батальон", Дима Коляденко. В номинации "Надія української пісні" победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, Солоха, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.