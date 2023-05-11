Получила квартиру и вышла замуж: как сложилась судьба победительницы 'Голоса країни' Елены Луценко. Фото

Телевизионное шоу "Голос країни" стартовало в 2011 году и вывело на музыкальный Олимп многих талантливых исполнителей. Среди них была и уроженка Белой Церкви Елена Луценко.

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Двадцатилетняя девушка победила в восьмом сезоне шоу благодаря ярким вокальным данным. Как сложилась судьба победительницы и что получила в качестве приза за победу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Елена Луценко стала звездой восьмого сезона шоу. В 2018 году ее талант оценила вся Украина, отдав за нее голоса в финале.

Победительница получила двухкомнатную квартиру в столичном ЖК "Счастливый", трехмесячную ротацию на одной из крупнейших украинских радиостанций ХитFM и в качестве приятного бонуса – кубок, символ шоу. Поговаривали, что Еленой в профессиональном плане заинтересовался ее звездный тренер Сергей Бабкин, сделавший заявление о желании дальнейшего сотрудничества с девушкой.

После окончания шоу Елена выпустила несколько песен с продюсером Оксаной Михайленко. Своей жизнью она делится на страницы в соцсетях.

В 2021 году Елена вышла замуж и опубликовала трогательные фото с мужем.

Также из публикаций в Instagram стало известно, что Елена открыла студию вокала в Белой Церкви. Она предоставляет онлайн на оффлайн уроки по вокалу для детей и взрослых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сложилась судьба победительницы "Голоса страны" Виталины Мусиенко.

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