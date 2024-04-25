'Звонила – и привозили деньги'. Певица TAYANNA откровенно призналась, за что сейчас живет и сколько средств ей нужно в месяц

Украинская певица TAYANNA призналась, что, как и многим ее коллегам, сейчас живется непросто. В интервью OBOZ.UA исполнительница откровенно рассказала, чем сейчас зарабатывает на жизнь и кто помогает финансово в случае необходимости.

Артистка призналась, что в настоящее время так складывается ее материальное положение, что иногда приходится просить о помощи. Певица сама воспитывает сына-подростка.

TAYANNA говорит, что сейчас ее основной доход – написание песен для других артистов: "Пока так. Есть, конечно, концерты, выступления, многие – благотворительные. Почти на все, что мне предлагают, откликаюсь. Потому что понимаю, что сейчас отказываться и крутить носом – такого быть не может". По словам певицы, она не может сказать конкретно, сколько денег ей необходимо на проживание, потому что "ежемесячно ситуация разная".

"Ну, и понятно, когда есть собственное жилье, это значительно упрощает жизнь, – добавляет TAYANNA. – Плюс мои бывшие мужчины – щедрые и добрые, очень мне помогают. Один помогает заплатить за школу моему сыну, другой давал деньги на жизнь. У меня хорошие отношения со многими бывшими. Хотя я сейчас так говорю, будто у меня их сто! (смеется). Нет, но хорошие отношения с некоторыми – это правда".

"Наверное, они знают и чувствуют, что я хороший человек, – продолжает артистка. – И им небезразлично. Были такие моменты, когда действительно очень нужна была помощь. Я звонила по телефону – и мне привозили деньги. Очень благодарна за такую помощь. И считаю, что это нормально, когда мужчина помогает женщине".

Певица уже много лет сама воспитывает 11-летнего сына Даниэля, которого родила в браке с музыкантом Егором Глебом. В 2014 году пара развелась, и отец мальчика перебрался в Россию, где сотрудничал с лейблом Black Star российского рэпера-путиниста Тимати. Несколько лет назад музыкант закрутил в Москве роман с Ани Лорак, а после начала полномасштабной войны, по слухам, бежал за границу. TAYANNA не скрывает, что у нее сложные отношения с родным отцом сына. В одном из недавних интервью артистка рассказала, что у него есть еще три сына.

"Есть люди, имеющие родительский инстинкт, а есть люди, у которых его нет, – рассказала певица в программе "33 вопроса" от Люкс ФМ. – Мне кажется, что у него именно такой вариант, когда не проявлен этот инстинкт. И еще – это первый сын, потому что сейчас у него еще трое детей, трое сыновей. С двумя из них он живет, поэтому, конечно, дети, которые ближе, когда ты видишь их каждый день, наверное, к ним какое другое отношение, чем к ребенку, которого ты не видишь годами. У меня нет к нему никаких претензий, просто я сделала выводы, и мы живем с сыном себе счастливо дальше".

Полное интервью с певицей TAYANNA читайте здесь на OBOZ.UA.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актрисой Лесей Самаевой – о жизни в кредит, отвращении к некоторым российским коллегам и осуществившейся заветной мечте.