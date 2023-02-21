Звезды ''Лиги смеха'' Ласточкин и Ткач признались, как будут зарабатывать, если закончатся деньги: можем таксовать, паять трубы

Звезды юмористического шоу "Лига смеха" Юрий Ткач и Игорь Ласточкин честно признались, что не держатся за медийную профессию. В случае, если их сбережения закончатся быстрее полномасштабной войны в Украине, артисты готовы переквалифицироваться.

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В этом знаменитости не видят трагедии, ведь и раньше зарабатывали немедийным трудом. Об этом они рассказали в интервью на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ткач и Ласточкин поделились, что до сих пор им удается жить на деньги, которые они экономили до полномасштабной войны. Однако при необходимости звезды готовы кардинально изменить род деятельности.

"Мне безразлично, где работать. Меня такие времена не пугают. Думают, если я звезда, то не пойду работать на обычную работу. Я вообще этого не сторонюсь. Официантом. Я работал на строительстве. Могу чинить все. Быстро устроюсь монтажником водоснабжения. Могу паять трубы. Что хотите – то и буду делать", – рассказал Ласточкин.

По его словам, работа монтажника интереснее работы юмориста. Даже веселые будни автора шуток могут надоедать, считает артист, а профессия монтажника, например, позволяет каждый раз менять атмосферу и знакомиться с новыми людьми.

Юрий Ткач поддержал коллегу и отметил, что вместе с ним легко согласился бы зарабатывать в других сферах.

"Работа есть, но за нее никто не платит. Сейчас такое время, что все на победу работают. Пока да, а потом, вдруг что, буду с Ласточкиным таксовать. Поваром пойду", – предположил Ткач.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Ткач рассказал о последнем разговоре с президентом Украины и его бывшим коллегой Владимиром Зеленским. Звезда подчеркнул, что это положительные воспоминания.