Звезду 'В бой идут одни старики' обвинили в сексуальных домогательствах: как украинцы отреагировали на скандал

В сети разгорелся громкий скандал из-за известного актера Владимира Талашко, которого обвиняют во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. Мнения украинцев по этому поводу разделились, и они устроили бурную дискуссию.

Одни поддержали то, что девушки решились поднять эту тему, а другие – встали на сторону Талашко. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Некоторые пользователи сети отметили, если ситуация действительно совпадает с реальностью, то виновного нужно наказать.

"Если это правда, то бедные студентки! Они ни сном, ни духом, даже приблизительно не могли допустить такого", "Прошу быть на стороне девушек, поддержать их, защитить. Ведь у каждого из нас есть если не дочери, то внучки. И не защищайте развращенных мужчин, да еще и на таких должностях... Их нужно наказывать", "Рано или поздно за свои темные делишки приходиться отвечать", – пишут люди в комментариях.

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Другие украинцы считают, что в этой ситуации есть доля вины и самих девушек. Некоторые и вовсе не видят в этом ничего удивительного.

"Открыли Америку... Если такое и было, то это система такая. И часто девушки сами не прочь…", "А то они не знали куда и зачем шли", "Что удивительного? Старый конь имеет такую возможность вот и использует", "Только суд может сказать, виновен человек или нет, а здесь похоже человека просто уничтожают", – написали пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Владимир Талашко – советский и украинский актер. Организатор Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном". Народный артист Украины.

В картину "В бой идут одни "старики" попал благодаря случаю. Леонид Быков просматривал рабочий материал к фильму "Как закалялась сталь", где Талашко играл красноармейца Окунева, и заметил его.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на секс-скандал с участием народного артиста Владимира Талашко. Там заявили, что глубоко обеспокоены из-за этой ситуации и считают такое поведение недопустимым.