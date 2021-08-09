Минкульт отреагировал на секс-скандал с Владимиром Талашко

В министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на секс-скандал с участием народного артиста Владимира Талашко, которого обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. Там заявили, что глубоко обеспокоены из-за этой ситуации и считают такое поведение недопустимым.

Также в официальном заявлении говорится, что будет проведено служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", – говорится в заявлении.

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По предварительной информации, Талашко приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где сейчас работает.

Это стало известно после того, как сценарист Богдан Панкрухин опубликовал на своей странице в Facebook несколько историй девушек, пострадавших от домогательств Талашко. Как оказалось, актер совершает это на протяжении 20 лет и по одной и той же схеме.

Талашко приглашал молоденьких девушек домой, фотографировал, а затем начинал к ним приставать.

Коротко о знаменитости:

Владимир Талашко – советский и украинский актер. Организатор Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном". Народный артист Украины.

В картину "В бой идут одни "старики" попал благодаря случаю. Леонид Быков просматривал рабочий материал к фильму "Как закалялась сталь", где Талашко играл красноармейца Окунева, и заметил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Оля Полякова призналась, что известный продюсер Константин Меладзе действительно домогался ее. По словам артистки, об этой ситуации она рассказывала еще два года назад в одном из интервью, но на тот момент это не вызвало скандал. Знаменитость заявила, что ее никто не заставлял и не бил, а просто "приставал".