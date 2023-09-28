Умер 82-летний Майкл Хэмбон, сыгравший Дамблдора в 'Гарри Поттере'

Умер известный британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года.

Причиной стала пневмония, от которой актер лечился в больнице, пишет Daily Mail. Новость о "мирной смерти в окружении семьи" сообщили его близкие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы с глубокой грустью сообщаем о потере сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице в окружении своей жены Энн и сына Фергуса после нападения пневмонии. Майклу было 82 года", – говорится в официальном заявлении семьи.

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