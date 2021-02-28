Звезду "Школы" Тринчер обокрали в центре Киева
Украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней летом прошлого года в центре Киева. Как оказалось, звезду обокрали представители ромской национальности.
По словам Тринчер цыгане выхватили у нее сумку, благо драгоценных вещей там не было, говориться в программе "Светская жизнь". Помимо этого знаменитость призналась, что среди ее друзей много представителей ромской национальности.
"Посреди Киева, в центре, я шла и просто выхватили у меня вещи. Я поворачиваюсь, они с моими вещами стоят, у меня нет слов, потому что я не знаю, как действовать в этой ситуации. А они просто кладут мои вещи и уходят, потому что там не было ничего ценного – ни телефона, ни денег. Только мой мокрый купальник. И они стояли с этими плавками, с этим лифом будто я виновата в этом", – призналась актриса.
Напомним, Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", участница второго сезона "Голос. Діти", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа". Недавно девушка завела страницу в соцсети TikTоk. Там на нее подписано уже более 1 млн человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Анна Тринчер похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей удалось добиться этого результата.
Позже знаменитость поделилась с поклонниками полуобнаженными фото. На них Тринчер позировала на кровати в белье черного цвета.
Также Анна Тринчер сняла с певицей MARUV провокационное видео, которое озадачило фанатов актрисы. В конце ролика звезды наклонились друг к другу, будто собирались поцеловаться.
Кроме того, Тринчер увеличила губы. Актриса показала поклонникам результат процедуры.