Звезду 'Школы' Тринчер обокрали в центре Киева

Украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней летом прошлого года в центре Киева. Как оказалось, звезду обокрали представители ромской национальности.

По словам Тринчер цыгане выхватили у нее сумку, благо драгоценных вещей там не было, говориться в программе "Светская жизнь". Помимо этого знаменитость призналась, что среди ее друзей много представителей ромской национальности.

"Посреди Киева, в центре, я шла и просто выхватили у меня вещи. Я поворачиваюсь, они с моими вещами стоят, у меня нет слов, потому что я не знаю, как действовать в этой ситуации. А они просто кладут мои вещи и уходят, потому что там не было ничего ценного – ни телефона, ни денег. Только мой мокрый купальник. И они стояли с этими плавками, с этим лифом будто я виновата в этом", – призналась актриса.

Напомним, Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", участница второго сезона "Голос. Діти", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа". Недавно девушка завела страницу в соцсети TikTоk. Там на нее подписано уже более 1 млн человек.

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