Звезду сериала "Черлидеры" арестовали за развращение малолетних: подробности скандала

Звезду сериала "Черлидеры", 21-летнего американского актера Джерри Харриса обвинили в развращении несовершеннолетних подростков, а также изготовлении детской порнографии.

Знаменитость арестовали в его собственном доме в Нейпервилле. Сейчас парень находится под стражей в исправительном центре Чикаго. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как стало известно, правоохранители предъявили Харрису семь обвинений в развращении несовершеннолетних мальчиков. Кроме того, актера подозревают в сексуальной эксплуатации детей и попытке совершить сексуальные действия с малолетним.

Стоит отметить, что злоумышленник признался в совершении полового акта с 15-летним подростком на одной из вечеринок, но обвинения в детской порнографии и просьбе присылать мальчиков неприличные снимки через приложение Snapchat – он отрицает.

21-летний американский актер Джерри Харрис Esquire

Напомним, Джерри Харрис – американский актер. Он стал известен благодаря популярному телесериалу "Черлидеры" ("Cheer"). Также парень является членом группы поддержки из колледжа Наварро в Техасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадского модельера Питера Нюгарда задержали в городе Виннипег и предъявили обвинения во множественных изнасилованиях женщин и торговли людьми.