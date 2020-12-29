Зірку серіалу "Черлідери" заарештували за розбещення малолітніх: подробиці скандалу

Софія Ковнір Люди 08:41, 29.12.2020 Оновлено: 09:58, 29.12.2020

Зірку серіалу "Черлідери", 21-річного американського актора Джеррі Гарріса звинуватили у розбещенні неповнолітніх підлітків, а також виготовленні дитячої порнографії.

Знаменитість заарештували в його власному будинку в Нейпервіллі. Зараз хлопець перебуває під вартою у виправному центрі Чикаго. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як стало відомо, правоохоронці висунули Гаррісу сім звинувачень у розбещенні неповнолітніх хлопчиків. Крім того, актора підозрюють у сексуальній експлуатації дітей та спробі здійснити сексуальні дії з малолітнім.

Варто відзначити, що зловмисник зізнався у здійсненні статевого акту з 15-річним підлітком на одній із вечірок, але звинувачення у дитячій порнографії та прохання надсилати хлопчиків непристойні знімки через додаток Snapchat – він заперечує.

21-річний американський актор Джері Гарріс
Esquire

  • Нагадаємо, Джеррі Гарріс – американський актор. Він став відомий завдяки популярному телесеріалу "Черлідери" ("Cheer"). Також хлопець є членом групи підтримки з коледжу Наварро в Техасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадського модельєра Пітера Нюгарда затримали в місті Вінніпег і висунули звинувачення у численних зґвалтуваннях жінок і торгівлі людьми.

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