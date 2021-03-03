Звездные вегетарианки vs мясоедки: кто лучше и моложе выглядит

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
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Звездные вегетарианки vs мясоедки: кто лучше и моложе выглядит

Вечный бой между мясоедами и вегетарианцами неизбежен. В то время как многие звезды отказывают себе почти во всем и сидят на диетах, другие считают, что их организм нуждается в мясе.

Возможно, отказ от животного белка отчасти способствует долголетию и сохранению молодости некоторых представительниц шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает сравнить фото звезд вегетарианок и мясоедок, чтобы узнать, кто из них выглядит моложе и стройнее.

Вегетарианки

Натали Портман покорила сердца зрителей по всему миру своей красотой и безупречными образами на красной дорожке. Она перестала есть мясо еще в детстве, когда увидела опыты на живом цыпленке. По ее словам, так велела ей совесть и любовь к животным. Известно, что Натали Портман уверенно занимает первое место среди самых сексуальных вегетарианок мира.

Как сейчас выглядит вегетарианка Натали Портман

Зоуи Дешанель – веган и защитница животных. Актриса напоминает куклу своей гладкой кожей и большими голубыми глазами.

Как сейчас выглядит веганка Зоуи Дешанель

Звезда является убежденной вегетарианкой уже больше десяти лет. Кроме того, она начала активно бороться за этичное обращение с животными и сниматься в пропагандистских роликах за осмысленный образ жизни и вегетарианство.

Как сейчас выглядит вегетарианка Кейт Уинслет

Звезда "Зачарованных" – убежденная вегетарианка и защитница животных. Решение не есть мясо она приняла после теракта 11 сентября 2001 года. В последние годы Алисса всецело посвятила себя семье, немного набрала в весе, но выглядит счастливой и сияющей.

Как сейчас выглядит вегетарианка Алисса Милано

Звезда фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста" также ведет правильный образ жизни и не употребляет в пищу мясо уже много лет. При этом в свои 53 Джулия выглядит намного младше ее сверстниц.

Как сейчас выглядит вегетарианка Джулия Робертс
Мясоедки

Энистон всегда отличалась утонченной фигурой и при этом никогда не отказывалась от кусочка курицы на ужин. Актриса не считает плохим то, что некоторым нравится вкус стейка, а поэтому не собирается отказывать себе в удовольствиях.

Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон

Кэти Перри склонна к полноте, поэтому периодически борется с лишними килограммами и придерживается системы Пастернака (ест пять раз в день и делает упор на белки), но фигура певицы никогда не уходила за пределы нормы, несмотря на то, что она не отказывается от ежедневного употребления мяса.

Как сейчас выглядит Кэти Перри

Кира Найтли выглядит молодо и красиво в свои 35. Стройной фигурой ее наградила природа, а не упорные тренировки в зале и диеты. На примере мясоедки Киры Найтли и ее звездного "двойника" Натали Портман, которая с детства не ест мясо, можно сравнить, кто из них выглядит лучше. Интересно, что на съемках второй трилогии "Звездных войн" Киру не смогла отличить от Натали Портман даже ее мама.

Как сейчас выглядит Кира Найтли

Проходят годы, а Шарлиз Терон продолжает покорять публику безупречным внешним видом. Многие уверены, что изящность актрисы дана ей природой, а некоторые подозревают в увлечении радикальной косметологией и пластической хирургией. Так, Шарлиз старается есть мясо только в сочетании с овощами, что благоприятно сказывается на коже звезды.

Как сейчас выглядит Шарлиз Терон

Известная актриса имеет мексиканские корни, что делает ее внешность довольно экзотической. Однако она ни разу не прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы сделать подтяжку, как и ее коллеги-вегетарианки.

Как сейчас выглядит Сальма Хайек
Вегетарианки или мясоедки?
Натали Портман (39 лет) – Кира Найтли (35 лет)
Зоуи Дешанель (41 год) – Кэти Перри (36 лет)
Алисса Милано (48 лет) – Дженнифер Энистон (52 года)
Кейт Уинслет (45 лет) – Шарлиз Терон (45 лет)
Джулия Робертс (53 года) – Сальма Хайек (54 года)

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