Звездные вегетарианки vs мясоедки: кто лучше и моложе выглядит

Вечный бой между мясоедами и вегетарианцами неизбежен. В то время как многие звезды отказывают себе почти во всем и сидят на диетах, другие считают, что их организм нуждается в мясе.

Возможно, отказ от животного белка отчасти способствует долголетию и сохранению молодости некоторых представительниц шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает сравнить фото звезд вегетарианок и мясоедок, чтобы узнать, кто из них выглядит моложе и стройнее.

Натали Портман, 39 лет

Натали Портман покорила сердца зрителей по всему миру своей красотой и безупречными образами на красной дорожке. Она перестала есть мясо еще в детстве, когда увидела опыты на живом цыпленке. По ее словам, так велела ей совесть и любовь к животным. Известно, что Натали Портман уверенно занимает первое место среди самых сексуальных вегетарианок мира.

Зоуи Дешанель, 41 год

Зоуи Дешанель – веган и защитница животных. Актриса напоминает куклу своей гладкой кожей и большими голубыми глазами.

Кейт Уинслет, 45 лет

Звезда является убежденной вегетарианкой уже больше десяти лет. Кроме того, она начала активно бороться за этичное обращение с животными и сниматься в пропагандистских роликах за осмысленный образ жизни и вегетарианство.

Алисса Милано, 48 лет

Звезда "Зачарованных" – убежденная вегетарианка и защитница животных. Решение не есть мясо она приняла после теракта 11 сентября 2001 года. В последние годы Алисса всецело посвятила себя семье, немного набрала в весе, но выглядит счастливой и сияющей.

Джулия Робертс, 53 года

Звезда фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста" также ведет правильный образ жизни и не употребляет в пищу мясо уже много лет. При этом в свои 53 Джулия выглядит намного младше ее сверстниц.

Дженнифер Энистон, 52 года

Энистон всегда отличалась утонченной фигурой и при этом никогда не отказывалась от кусочка курицы на ужин. Актриса не считает плохим то, что некоторым нравится вкус стейка, а поэтому не собирается отказывать себе в удовольствиях.

Кэти Перри, 36 лет

Кэти Перри склонна к полноте, поэтому периодически борется с лишними килограммами и придерживается системы Пастернака (ест пять раз в день и делает упор на белки), но фигура певицы никогда не уходила за пределы нормы, несмотря на то, что она не отказывается от ежедневного употребления мяса.

Кира Найтли, 35 лет

Кира Найтли выглядит молодо и красиво в свои 35. Стройной фигурой ее наградила природа, а не упорные тренировки в зале и диеты. На примере мясоедки Киры Найтли и ее звездного "двойника" Натали Портман, которая с детства не ест мясо, можно сравнить, кто из них выглядит лучше. Интересно, что на съемках второй трилогии "Звездных войн" Киру не смогла отличить от Натали Портман даже ее мама.

Шарлиз Терон, 45 лет

Проходят годы, а Шарлиз Терон продолжает покорять публику безупречным внешним видом. Многие уверены, что изящность актрисы дана ей природой, а некоторые подозревают в увлечении радикальной косметологией и пластической хирургией. Так, Шарлиз старается есть мясо только в сочетании с овощами, что благоприятно сказывается на коже звезды.

Сальма Хайек, 54 года

Известная актриса имеет мексиканские корни, что делает ее внешность довольно экзотической. Однако она ни разу не прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы сделать подтяжку, как и ее коллеги-вегетарианки.

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