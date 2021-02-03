Милла Йовович удивила поклонников сходством с годовалой дочерью. Фото

Голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович поделилась с поклонниками снимками, на которых показала свою маленькую именинницу, дочь Ошин. Малышке исполнился один годик.

Фанаты знаменитости удивились сходству девочки с мамой, и засыпали ее комплиментами. Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на снимках Ошин позирует в ярком праздничном наряде в стульчике для кормления. Также на нем стоит торт из ягод с одной свечой.

На других кадрах появились старшие дети Йовович – 13-летняя дочь Эвер Габо и 5-летняя Дэшилл.

"Празднование первого дня рождения Ошин! Наша маленькая бабочка нарядилась, и моя подруга приготовила для нее потрясающий торт. Удивительно, но Ошин решила быть такой порядочной девушкой и вообще не развалила торт. Она почти не касалась его", – написала знаменитость.

В комментариях поклонники актрисы отметили, что малышка – ее копия. Многие умилились красотой девочки и они засыпали ее комплиментами.

"Вы буквально родили три версии себя", "Три сестрички близняшки", "С днем рождения доченьку. Какие все похожие девочки, Милла насканировала копий", "У них у всех твои прекрасные глаза, Милла!" – пишут люди.

Напомним, Милла Йовович – американская актриса, музыкант, фотомодель и модельер родом из Киева. С октября по ноябрь 1992 года Милла была замужем за актером Шоном Эндрюсом, в 1997-1999 годах – за режиссером Люком Бессоном.

22 августа 2009 года Милла в третий раз вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым встречалась семь лет до их свадьбы. У супругов есть три дочери – Эвер Габо Андерсон, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мила Йовович одела свою дочь в вышиванку. Такой наряд для ребенка актриса выбрала на свой день рождения.