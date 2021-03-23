Как выглядела Риз Уизерспун в 90-х: опубликовано фото

22 марта известная голливудская актриса Риз Уизерспун отпраздновала 45-летие. При этом, глядя на нее, мало кто даст ей больше 30 лет.

На опубликованном снимке в Instagram две Риз – одна в совсем еще юном возрасте, стоящая на пороге своей головокружительной карьеры, и вторая, уже зрелая женщина с внушительной фильмографией за спиной и множеством престижных кинонаград (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свою первую роль в кино Риз Уизерспун получила, когда ей было всего 15. После этого блондинка получала роли регулярно, однако самыми запоминающимися стали ее героини в таких фильмах, как "Жестокие игры" (1999 год), "Блондинка в законе" (2001 год), "Между небом и землей" (2005 год) и многие другие.

Мировое признание к Риз пришло после кинокартины "Блондинка в законе". К настоящему времени в багаже артистки сейчас уже более 40 ролей в разных фильмах.

Сейчас актриса больше снимается в сериалах. Так, за последние два года Риз засветилась в "Большой маленькой лжи", "Утреннем шоу" и в сериале "Повсюду тлеют пожары".

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