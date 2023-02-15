Звездные холостячки: семь знаменитостей, которые никогда не были замужем. Фото

Глядя на сногсшибательных и успешных женщин из мира кинематографа, музыки, телевиденья или моделинга, мы и представить не можем, что некоторые из них страдают от недостатка мужского внимания. И действительно, зачастую, знаменитые дамы не жалуются на отсутствие ухажеров. Однако это вовсе не означает, что рядом с ними есть любимый человек.

Видео дня

Для поклонников до сих пор остается большой загадкой, почему некоторые эффектные, талантливые, богатые и популярные женщины за всю свою жизнь так ни разу и не надели свадебное платье. OBOZREVATEL собрал истории семи звездных холостячек старше 45-ти лет, на безымянном пальце которых никогда не было обручального кольца.

Опра Уинфри (69 лет)

Опру называют иконой. Она – одна из самых влиятельных и богатых женщин во всем мире, самостоятельно построившая успешную карьеру на телевиденье. Владелица киностудии и именного кабельного телеканала OWN: The Oprah Winfrey Network. В свои 69 лет она не скрывает, что никогда не стремилась к браку, а карьера всегда занимала в ее жизни приоритетные позиции. Именно по этой причине Опре не удалось построить семью с американским бизнесменом и преподавателем Стедманом Грэмом, с которым она встречалась с 1986 года по 2000-е. Пара даже была помолвлена, но до свадьбы дело так и не дошло.

Вайнона Райдер (51 год)

Звезда культовых фильмов и сериалов всегда была окружена мужским вниманием. Она встречалась с секс-символами Голливуда, начиная от Мэтта Дэймона и заканчивая Киану Ривзом. А в 90-х она даже ответила согласием на предложение стать его супругой легендарному Джонни Деппу. Одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса разорвала свои отношения еще до свадьбы, после чего Вайнона Райдер долгие годы боролась с глубочайшей депрессией. И если справиться с психическом расстройством актриса сумела, то преодолеть страх перед браком, а точнее возможным разводом – ей так и не удалось.

Патрисия Каас (56 лет)

Легендарная французская певица была идеалом красоты для Ален Делона и еще миллиона своих поклонников по всему миру. Сама же Каас по-настоящему любила лишь раз – бельгийского композитора Филиппа Бергмана. Их отношения длились 6 лет, а прервались по той причине, что мужчина хотел семью, а артистка боялась испортить карьеру. Так исполнительница и осталась одна. Сейчас она не афишируют подробности личной жизни, но говорит, что не создана для семьи и не верит, что сможет встретить мужчину, который согласится быть в тени ее успеха.

Вероника Кастро (70 лет)

Звезда культовых сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" в 90-х годах покорила мир своей яркой очаровательной внешностью и харизмой. Вот только возлюбленные Кастро, очевидно, не ценили красавицу, поскольку все романы актрисы заканчивались изменами мужчин. Тем не менее, знаменитость познала счастье материнства. Она вырастила двоих сыновей от разных мужчин, с которыми не состояла в браке.

Люси Лью (54 года)

Красотка из популярного фильма нулевых "Ангелы Чарли" в свои 54 года может похвастаться стройной фигурой, подтянутым лицом и, безусловно, достижениями в карьере. Не удивительно, что на ее счету романы с самыми завидными женихами со всего мира, среди которых и украинский боксер Владимир Кличко, и американский секс-символ Джордж Клуни. Однако ни с одним из бойфрендов Люси Лью так и не сыграла заветную свадьбу и не создала семью. Впрочем, в ее жизни все же есть один главный мужчина – сын Роквелл Ллойд Лью, который появился на свет в 2015-м при помощи суррогатной матери.

Кайли Миноуг (54 года)

Австралийская певица часто встречалась с мужчинами, которые были ее младше. Однако возраст был далеко не основной причиной, по которой ни один из избранников Миноуг так и не стал ее официальным супругом. Дело в том, что артистка боялась "потерять свободу". Однажды в интервью она сказала: "Если я выйду замуж, я боюсь, что буду замкнута в каком-то одном пространстве. Для меня важно чувствовать себя морально свободной. Многие считают, что брак – это основная жизненная опора, но я, видимо, из другого теста".

Шарлиз Терон (47 лет)

В СМИ ходили слухи о том, что всемирно известная и невероятно красивая актриса была помолвлена со своим коллегой Шоном Пенном, однако Терон их опровергла. Еще в 2011 году она уверено заявила, что не видит ценности в церемонии бракосочетания и браке как таковом. По словам звезды, ей действительно важны долгосрочные отношения, однако наличие штампа в паспорте ее совершенно не волнует.

Как писал OBOZREVATEL ранее, некоторые иконы в мире телевиденья, кинематографа, бизнеса и других сфер, будучи студентами, бросали университеты, дабы учеба не помешала их мечте. К примеру, Стив Джобс, построивший могущественную империю и самый дорогой бренд на планете из ныне существующих, бросил гуманитарную школу в Орегоне после первого же семестра обучения. Об этом и других примерах – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!