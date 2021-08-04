Звездные дюймовочки: 10 знаменитостей маленького роста. Фото

Все знаменитости, которые проходятся на каблуках по красной дорожке, сквозь экран кажутся топ-моделями. Многие современные звезды очень низкого роста, однако они не комплексуют по этому поводу.

OBOZREVATEL собрал фото известных девушек, похожих в жизни на настоящих дюймовочек. Селебрити считают маленький рост своей изюминкой.

Леди Гага на сцене носит высоченные каблуки. Ее рост 155 см, поэтому она всегда надевает массивные платья с оптическими иллюзиями, удлиняющих силуэт.

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Все девушки из семейства Кардашьян невысокие. Самая маленькая из сестер – Кортни Кардашьян. Ее рост всего 149 см. Кортни смогла прославиться как актриса и фотомодель, а также она стала мамой троих детей.

Певица Ариана Гранде никогда не появляется на публике без каблуков, ведь ее рост лишь 153 см. На пути к всемирной славе звезде не помешал маленький рост.

Рост Кристины Агилеры всего 157 см. Во многих интервью певица признавалась, что ее унижали в школе из-за маленького роста.

Исполнительница Шакира умеет зажечь сцену с тысячами зрителей. Сложно поверить, что ее рост всего 157 см.

Рост Риз Уизерспун – 156 см, но это не помешало ей стать известной актрисой. Режиссеры всегда подбирают удачный ракурс, чтобы в кадре она не казалась очень низкой.

Рост светской львицы Ким Кардашьян всего 157 см. Для соцсетей женщина подбирает только удачные ракурсы.

Американская актриса Ева Лонгория всегда считала своим достоинством маленький рост – 157 см.

Рост успешной мамы, актрисы, продюсера и бизнесвумен Хилари Дафф всего 157 см.

Известная американская актриса Алисса Милано имеет рост 157 см.

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