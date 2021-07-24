14-летняя спортсменка поразила интернет своим гигантским ростом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Zhang Ziyu

Юная китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала настоящей звездой интернета после того, как видео с ней появилось в местной социальной сети Weibo. 14-летняя спортсменка стала лучшим игроком в финальном матче китайской женской лиги (U-15).

Чжан Цзыюй с ровесниками

Девочка набрала 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов и на следующий день проснулась знаменитой.

Девочка набрала 42 очка в финале
Видео дня

Ее родители были профессиональными баскетболистами. Мать Юй Ин в свое время выступала за национальную сборную. В первом классе рост Чжан составлял 160 см, а к 12 годам она выросла до 208 см.

Чжан Цзыюй в 14 лет выросла до 228 см

Как видно на видео, Цзыюй практически не использует прыжок. Чтобы выиграть стартовое вбрасывание китаянке достаточно было приподняться на носках. Баскетболистка легко блокирует любые атаки соперника а свои мячи забрасывает просто стоя под кольцом.

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