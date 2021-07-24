14-летняя спортсменка поразила интернет своим гигантским ростом. Видео

Юная китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала настоящей звездой интернета после того, как видео с ней появилось в местной социальной сети Weibo. 14-летняя спортсменка стала лучшим игроком в финальном матче китайской женской лиги (U-15).

Девочка набрала 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов и на следующий день проснулась знаменитой.

Видео дня

Ее родители были профессиональными баскетболистами. Мать Юй Ин в свое время выступала за национальную сборную. В первом классе рост Чжан составлял 160 см, а к 12 годам она выросла до 208 см.

Как видно на видео, Цзыюй практически не использует прыжок. Чтобы выиграть стартовое вбрасывание китаянке достаточно было приподняться на носках. Баскетболистка легко блокирует любые атаки соперника а свои мячи забрасывает просто стоя под кольцом.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый нигерийский центровой сербского клуба "Црвена звезда" Майкл Оджо умер на тренировке в возрасте 27 лет