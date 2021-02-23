Жена MONATIK`a показала фигуру в купальнике. Фото

Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Ирина позировала в откровенном черном купальнике, лежа на берегу океана.

"Жизнь, ты прекрасна! С благодарностью и любовью", – прокомментировала публикацию она.

Отметим, что подписчики пришли в восторг от нового фото жены MONATIK`a. Они засыпали Ирину комплиментами.

"Воу, огонь", "Какая красота", "Ирина, вы божественна", "Необыкновенная женщина", "Вы словно картинка", "Прекрасная", – написали люди.

Напомним, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.

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