Жена MONATIK`a показала фигуру в купальнике. Фото
Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.
Соответствующий снимок женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Ирина позировала в откровенном черном купальнике, лежа на берегу океана.
"Жизнь, ты прекрасна! С благодарностью и любовью", – прокомментировала публикацию она.
Отметим, что подписчики пришли в восторг от нового фото жены MONATIK`a. Они засыпали Ирину комплиментами.
"Воу, огонь", "Какая красота", "Ирина, вы божественна", "Необыкновенная женщина", "Вы словно картинка", "Прекрасная", – написали люди.
Напомним, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее MONATIK (Дмитрий Монатик) впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, артист признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.
Также артист показал редкие фото со старшым сыном Даниилом и растрогал сеть.
В сети показали, как выглядел украинский исполнитель MONATIK в начале своей творческой карьеры и сейчас.