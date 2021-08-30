Звезда 'Викингов' посетила украинский 'Пласт': она была там скаутом. Фото

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая), которая недавно прилетела в Украину, посетила киевское отделение скаутской организации "Пласт". Звезда сделала несколько снимков со встречи.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой "Пласт". Спасибо за такой теплый прием!", – написала Кэтрин в посте.

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Для встречи звезда Голливуда выбрала бежевую рубашку с вышивкой в этническом стиле и черную юбку-карандаш. Свои волосы она заплела в косу, которую уложила вокруг головы. В завершении образа Винник сделала эффектный макияж с акцентом на губы.

Коротко о знаменитости:

Катерина Анна Винницька – канадская актриса украинского происхождения, которая известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

С 6-летнего возраста состояла в украинской скаутской организации "Пласт". Училась в украинской школе в Торонто, провинция Онтарио. Посещала украинскую католическую церковь.

Дебют Винник состоялся в 1999 году. Актриса снялась в более чем 40 фильмах, среди которых есть киноленты производства студии Paramount Pictures.

Самые культовые работы Кэтрин "50 первых поцелуев", "Любовь с уведомлением", "Викинги" и "Доктор Хаус".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кэтрин Винник посетила Киев по случаю Дня независимости Украины. Она прогулялась по улицам и посмотрела достопримечательности столицы.