Звезда "Великолепного века" появилась в дерзком образе с сигаретой. Фото

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли позировала в атласном длинном наряде с сигаретой в зубах.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на ней был халат с ярким принтом, который она завязала поясом, на лице нанесен легкий макияж, а волосы собраны в тугой хвост.

Знаменитость робко опустила глаза и выставила одну ногу вперед. Тонкая сигарета добавляла ее образу немного дерзости и загадочности.

Мерьем Узерли позировала в новом образе. instagram.com/meryemuzerlimeryem

Коротко о знаменитости:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе в Германии. Она является четвертым ребенком в огромной семье. Изучать актерское мастерство начала в 2000-х годах, когда училась в драматической студии Фрезе в Гамбурге. Именно в тот период сыграла свои первые роли в небольших театральных проектах.

Продюсер Юсуф Тимур Савджи пригласил Мерьем сниматься в историческом сериале "Великолепный век" о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Ей досталась роль Роксоланы, которая и сделала ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Великолепного века" кардинально сменила имидж. Она поделилась с поклонниками снимками, на которых неожиданно предстала с фиолетовыми волосами.