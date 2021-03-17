Звезда 'Великолепного века' кардинально сменила имидж. Фото

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками снимками, на которых неожиданно предстала с фиолетовыми волосами.

Знаменитость снялась в новой фотосессии. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Узерли позировала на камеру в черном кожаном плаще и полосатом брючном костюме с белой рубашкой. Кроме того, актриса зачесала фиолетовые волосы назад и собрала их в пучок. Отметим, что снимки сделал немецкий фотограф Urban Ruths.

Пользователи сети оставили под постом множество комплиментов. Фанаты подчеркнули, что в этом образе Узерли выглядит шикарно.

"Роскошная!", "Лучшая!", "Мне нравятся эти фото!", "Королева", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Мерьем Узерли – турецко-немецкая актриса и модель. Наиболее известна по роли в популярном сериале "Великолепный век". В январе 2021 года она стала мамой второй раз. Знаменитость родила девочку и назвала ее Лили.

Также у Мерьем Узерли уже есть дочь Лара, которая родилась в 2014 году от первых отношений с Джаном Атешем. Имя отца второго ребенка знаменитость пока не называет.

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