Звезда "Великолепного века" кардинально сменила имидж. Фото
Немецко-турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с поклонниками снимками, на которых неожиданно предстала с фиолетовыми волосами.
Знаменитость снялась в новой фотосессии. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, Узерли позировала на камеру в черном кожаном плаще и полосатом брючном костюме с белой рубашкой. Кроме того, актриса зачесала фиолетовые волосы назад и собрала их в пучок. Отметим, что снимки сделал немецкий фотограф Urban Ruths.
Пользователи сети оставили под постом множество комплиментов. Фанаты подчеркнули, что в этом образе Узерли выглядит шикарно.
"Роскошная!", "Лучшая!", "Мне нравятся эти фото!", "Королева", – пишут люди в комментариях.
Напомним, Мерьем Узерли – турецко-немецкая актриса и модель. Наиболее известна по роли в популярном сериале "Великолепный век". В январе 2021 года она стала мамой второй раз. Знаменитость родила девочку и назвала ее Лили.
Также у Мерьем Узерли уже есть дочь Лара, которая родилась в 2014 году от первых отношений с Джаном Атешем. Имя отца второго ребенка знаменитость пока не называет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которое не надела белье. Актриса выбрала наряд нежно-розового оттенка от бренда Lana Mueller.
Первая серия первого сезона сериала "Великолепный век" вышла 5 января 2011 года. Мы вспомнили, как выглядели знаменитости 10 лет назад, во время съемок первых эпизодов, и как они выглядят сейчас.