Звезда 'Титаника' Кейт Уинслет впервые высказалась о войне в Украине и очертила свою позицию

Английская актриса Кейт Уинслет, получившая всемирную известность, сыграв Роуз Доусон в легендарном фильме "Титаник", впервые высказалась о войне в Украине. 48-летняя артистка вспомнила нашу Родину, рассказывая, что для нее настоящая смелость.

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Свою позицию знаменитость очертила в интервью для издания Time. Она отметила: не любит, когда ее называют храброй за выполнение своей работы.

Актриса сыграла главную роль в биографическом фильме "Ли", где воплотилась в образ легендарной корреспондентки Второй мировой войны – Ли Миллер. По словам Кейт Уинслет, она не боится выглядеть неидеально в кадре, поэтому часто отказывалась от макияжа и показывала свое настоящее тело во время съемки киноленты. Однако, когда знаменитость заметила, как ее борьбу с образом "безупречной женщины" стали считать храбростью, заметила, что ее раздражает такое мнение.

"Это – не смелость. Я не бывший руководитель почты, который борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна", – поделилась артистка.

Во время интервью Кейт Уинслет вспомнила о давлении на женщин из-за их тела в Голливуде. Она призналась, что во время съемочного процесса кинокартины "Ли" один из членов команды попросил ее сесть ровнее и втянуть живот, чтобы скрыть недостатки.

"Ты думаешь, я не знаю, что ты это видишь? Мне абсолютно комфортно", – ответила звезда на замечания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Уинслет раскрыла подробности легендарной сцены с поцелуем в "Титанике".

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