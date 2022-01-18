Звезда 'Сватов' Кошмал показала редкие фото с мужем и трехлетним сыном

Украинская актриса Анна Кошмал, популярность которой принесла роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", показала поклонникам редкие семейные фото. Звезда поделилась кадрами с мужем и ребенком.

В Instagram-stories Кошмал ответила на просьбы фанатов опубликовать ряд фотографий и выложила снимки с близкими в различных обстановках.

Актриса предстала в объятиях супруга Ивана на фоне заката в поле. Позади них стоял красный велосипед. Мужчина в шортах и футболке держал жену в розовом платье на руках. Кошмал позировала спиной к камере и прикрыла лицо возлюбленного.

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Также артистка выложила снимки с их трехлетним сыном Михаилом. На одном из них малышу был примерно год. Они вместе сидели в самолете. Кроха предстал в бежевой шапочке с ушками и клетчатой нежно-голубой куртке с пустышкой.

На еще одном снимке сын звезды "Сватов" показался с мороженным, а третье нежное фото с малышом было сделано на мосту в вечернюю пору.

Кроме того, Кошмал опубликовала кадры, на которых предстала в объятиях сына и показала, как они вместе наслаждаются видом за окном.

Коротко о знаменитости:

Анна Кошмал – 27-летняя киноактриса из Киева. В детстве занималась хореографией: балетом, бальными и спортивными танцами, посещала музыкальную школу.

Закончила Киевское эстрадно-цирковое училище. Славу получила благодаря роли Жени Ковалевой в телесериале "Сваты".

Также снималась в украинских сериалах "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Дочки-мачехи", "Перекрестки", "Даша", "Село на миллион", "Папик" и др..

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото сына Михаила. Звезда вместе с мальчиком отдыхала в горах.