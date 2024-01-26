Звезда 'Сватов' Анна Кошмал пожаловалась на насмешки в Молдове из-за ее украинского языка: люди радовались, что 'части Украины уже нет'

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты", поделилась своим неудачным опытом пребывания в Кишиневе, Молдова. Артистка, которая принципиально не разговаривала с горожанами на русском языке, столкнулась с осуждением, насмешками и даже возмутительными словами об оккупации Украины.

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Так украинку встретили в аэропорту страны, где она искала потерянную сумку сына. Впечатлениями после поездки звезда "Сватов" поделилась в Instagram.

"Сложилось впечатление, если бы Кишинев был человеком, он был бы пророссийским бедным пенсионером", – начала актриса.

Она поделилась, что забыла сумку с игрушками в самолете, и теперь должна сыну новые. Однако сначала украинцы попытались поискать пропажу, общаясь с персоналом на английском языке.

"За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда на мое нежелание говорить по-русски закатывали глаза или смеялись (как, например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки). Как оказалось, меня здесь очень хорошо знают, аж слишком. Меня повсюду узнавали и некоторые даже говорили, что я их "русская актриса" и что они рады, что части Украины уже нет", – рассказала Анна Кошмал.

Она добавила, что не хотела бы судить по нескольким людям о всей стране, но в целом у нее сложилось плохое впечатление о жителях Молдовы. Хотя работница на рецепции ее гостиницы охотно общалась на английском языке и вела себя очень приветливо.

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