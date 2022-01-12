Как сейчас выглядит и чем занимается актер, сыгравший 5-летнего мальчика в 'Титанике'. Фото

Начинающему актеру Рису Томпсону было всего 5 лет, когда на экраны вышла культовая драма "Титаник" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. В фильме ребенок сыграл маленького ирландского мальчика, который умирает вместе со своей матерью и сестрой во время крушения знаменитого лайнера. Сейчас звезде легендарного кино – 30, а он по-прежнему продолжает получать деньги за съемки в оскароносном проекте.

Изданию DailyStar Рис рассказал, как ему посчастливилось попасть на съемки "Титаника". Также он признался, что больше не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни.

Персонаж Томпсона появляется в трех сценах романтической драмы и даже произносит одну реплику, когда на корабль обрушивается катастрофа. Вместе со своей киношной сестрой и мамой он так и не дождался свободной шлюпки для спасения, поэтому вся семья погибла в хижине.

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Журналистам мужчина рассказал, что практически все забыл с 1997-го. Однако об участии в съемках он вспоминает ежегодно, когда на его банковский счет капает 100-250 долларов. Пускай это и не сильно большая сумма, однако, по словам Риса, ее всегда приятно получать. Особенно учитывая то, что ему платят за работу, которую он делал 25 лет назад.

Томпсон рассказал, что изначально у его матери был выбор: отдать сына на роль в "Титанике" или для рекламы заправочной станции.

"Моя мама сказала: "Давай просто сделаем это. Будет круто. Даже если фильм отстой, мы его посмотрим. Здорово же?" По итогу "Титаник" стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю. Можно смело говорить, что мама сделала тогда правильный выбор", – вспомнил повзрослевший актер.

Стоит отметить, что с бюджетом в 200 млн долларов, кассовые сборы романтического фильма-катастрофы превысили 2 миллиарда долларов.

Что касается кинокарьеры Томпсона, то развивать он ее не стал. Сейчас 30-летний мужчина работает директором по цифровому маркетингу в Brian Head Resort – горнолыжном и сноубордическом комплексе в Юте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые Королевского ботанического сада Кью в Великобритании назвали новый вид деревьев в честь известного американского актера Леонардо Ди Каприо. Таким образом они хотели отдать дань уважения голливудской звезде.