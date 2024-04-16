Звезда 'Слова пацана' Никита Кологривый рассказал о яркой жизни в Украине, а детство в России назвал 'гетто': это разные миры

Российский актер Никита Кологривый, звезда пропагандистского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" после развода родителей до 7 класса жил в Украине. Из-за ужасного поведения его выгнали из школы, поэтому ребенка отослали в Сибирь жить с отцом в Новосибирск.

Переезд дался школьнику нелегко, потому он до сих пор с теплом вспоминает детство в Украине. Об этом Кологривый рассказал в интервью.

"Здесь мне было тяжело. Когда по дороге в школу, весной, здесь все течет к чертовой матери, здесь все льется, мало чего сделано... Это совсем разные миры, понимаете. Мать в Украине, отец в Сибири. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груши, яблоки, виноград, грецкие орехи, каштаны. Здесь – рябина, рябина и все", – сказал актер.

Детство в Украине он охарактеризовал только теплыми словами. Заверил, что жил в достатке, много гулял и хорошо ладил с матерью. Приехав в РФ, он почувствовал себя "как в гетто".

"Мать сказала, что если бы не отцовское воспитание, я мог бы оказаться в других местах. Волшебный взмах его волшебной руки сможет остановить мои какие-то желания. Нельзя было опаздывать, не дай Бог, от меня сигаретами будет пахнуть. Мог и получить, если опоздаю минут на пять или еще что-то. Он наказывал не только ремнем. К примеру, прекрасными задачами перенести кирпичи", – рассказал актер.

К слову, его мама до сих пор живет в Украине и общается с сыном. Ее новый муж служит в рядах ВСУ, но Кологривый поддерживает оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году актер записал террористам и убийцам пафосную благодарность за "защиту и безопасность". Россиянин выразил свое восхищение участниками так называемой "спецоперации". Сделал он это в военной форме.

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