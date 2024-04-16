Мама Никиты Кологривого из пропагандистского сериала 'Слово пацана' вышла замуж за воина ВСУ и живет в Украине

29-летний российский актер Никита Кологривый, известный как "Кощей" из пропагандистского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", попал в скандал в РФ из-за отчима в ВСУ. Актер гордо рассказал в интервью, что живет "между огней", потому что его мать в Украине вышла замуж за военного.

После резонанса в СМИ оригинал интервью отредактировали, вырезав этот фрагмент. Однако он уже завирусился и вызвал интерес.

Ничего плохого о своей маме и отчиме актер не сказал. Он заверил, что поддерживает с родными связь каждый день, но не виделся с ними уже много лет.

"Мама живет в Украине. Это сейчас понятно. Но при этом мы каждый день в диалоге. Просто не видимся. У нее муж – украинский военный. Поэтому я между двух огней нахожусь", – сказал артист и засмеялся.

Примечательно, что после резонанса по неизвестной причине фрагмент об отчиме-воине ВСУ вырезали, оставив только слова о матери в Украине. Однако российские СМИ уже подхватили новость, называя положение звезды "неудобным".

У Кологривого позиция достаточно четкая. В 2023 году он записал террористам и убийцам пафосную благодарность за "защиту и безопасность". Россиянин выразил свое восхищение участниками так называемой "спецоперации". Сделал он это в военной форме.

Напомним, в ноябре в прошлом году в стране-террористке России вышел криминальный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" о разборках банд 90-х годов, что романтизирует разбой, столкновения с правоохранителями и преступления. В РФ он, ожидаемо, нашел отклик, но, к удивлению многих, к фанатам проекта присоединились и украинцы. Главная проблема не только в том, что авторы фильма – россияне, но и в пропагандистских тезисах, которые впитывает украинская молодежь.

Как писал OBOZ.UA, на распространение российского сериала в украинском медиапространстве отреагировали сначала в Министерстве культуры и информационной политики Украины, а затем прокомментировали ажиотаж и представители Госкино.

В фильме, кстати, снялся сын главного критика путинского режима, музыканта и фронтмена группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

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