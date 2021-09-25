Звезда сериала 'Звездный путь' станет космическим туристом на корабле Безоса

Звезда американского научно-фантастического телесериала "Звездный путь" 90-летний Уильям Шетнер станет космическим туристом. Уже в октябре этого года канадский актер, исполнивший роль капитана Джеймса Кирка, поднимется на борт корабля New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Об этом сообщает издание TMZ. После осуществления 15-минутного полета Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Пока неизвестно, кто присоединится к актеру во второй туристической миссии Безоса, а также сколько он заплатил за свой билет. Предполагается, что полет будет записан для создания документального фильма.

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Добавим, что действие сериала "Звездный путь", который сделал Уильяма Шетнера знаменитым, разворачивается в 2264-2269 годах. Канадец сыграл роль капитана Кирка – командира звездолета "Энтерпрайз".

Пять лет (или три сезона) экипаж корабля исследовал просторы Млечного Пути, знакомился с другими цивилизациями и даже решал дипломатические вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый туристический запуск в космос ракеты New Shepard состоялся 20 июля этого года. На борту кроме Безоса были его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен.