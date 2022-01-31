Звезда сериала 'Викинги' Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Фото

Канадская актриса украинского происхождения и звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник публично поддержала Украину в войне с Россией. Она опубликовала архивное фото из Киева, где позировала еще в августе прошлого года.

Во время прогулки 44-летняя знаменитость сфотографировалась у памятника Родине-матери и выложила снимок в Instagram. Пост сопровождала лаконичная подпись (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я стою на стороне своей Родины – Украины", – написала актриса.

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За день фото собрало около 250 тысяч лайков и 2,5 тысяч комментариев. Украинцы поблагодарили знаменитость за устойчивую политическую позицию, а иностранные фанаты выразили желание прилететь в Украину.

"Слава Украине! Спасибо", "Однажды я хочу поехать в Украину. Привет из Мексики", "Англичане на стороне Украины", "Спасибо за поддержку", – написали они.

В интервью "Світському життю" во время пребывания в Украине Кэтрин Винник рассказала, что в Канаде с семьей отмечает традиционное Рождество, иногда говорит по-украински и поет известные песни, в частности, "Червону руту".

"Мы празднуем украинское Рождество, говорим по-украински немного. Я люблю быть украинкой", – сказала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2021 года актриса приехала в столицу с родителями, чтобы отпраздновать 50-ю годовщину их свадьбы. Приезд звезды вызвал бурную реакцию у телеведущих Леси Никитюк и Сергея Притулы.

Кратко о знаменитости: