Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Фото
Канадская актриса украинского происхождения и звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник публично поддержала Украину в войне с Россией. Она опубликовала архивное фото из Киева, где позировала еще в августе прошлого года.
Во время прогулки 44-летняя знаменитость сфотографировалась у памятника Родине-матери и выложила снимок в Instagram. Пост сопровождала лаконичная подпись (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Я стою на стороне своей Родины – Украины", – написала актриса.
За день фото собрало около 250 тысяч лайков и 2,5 тысяч комментариев. Украинцы поблагодарили знаменитость за устойчивую политическую позицию, а иностранные фанаты выразили желание прилететь в Украину.
"Слава Украине! Спасибо", "Однажды я хочу поехать в Украину. Привет из Мексики", "Англичане на стороне Украины", "Спасибо за поддержку", – написали они.
В интервью "Світському життю" во время пребывания в Украине Кэтрин Винник рассказала, что в Канаде с семьей отмечает традиционное Рождество, иногда говорит по-украински и поет известные песни, в частности, "Червону руту".
"Мы празднуем украинское Рождество, говорим по-украински немного. Я люблю быть украинкой", – сказала звезда.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2021 года актриса приехала в столицу с родителями, чтобы отпраздновать 50-ю годовщину их свадьбы. Приезд звезды вызвал бурную реакцию у телеведущих Леси Никитюк и Сергея Притулы.
Кратко о знаменитости:
Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая) – канадская актриса украинского происхождения. Известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Предки Кэтрин – родом из Галиции, в 1940-х годах они бежали от советской власти, мать и отец Кэтрин родились в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.