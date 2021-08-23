Звезда 'Викингов' прилетела в Украину и посетила Киев: как отреагировали Никитюк и Притула

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (настоящее имя Екатерина Винницкая) приехала на родину в Украину и посетила Киев. Звезда сериала "Викинги" прогулялась по улицам и посмотрела достопримечательности столицы.

Об этом стало известно с Instagram-аккаунта Винник. Актриса опубликовала несколько фотографий, на которых позировала возле Софийской площади и Андреевской церкви. Компанию звезде составили ее родители, которые, по словам Кэтрин, отпраздновали "золотую свадьбу". Поклонники уверены, что именно поэтому звездная дочь и прилетела в Украину.

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Не только фанаты звезды "Викингов" бурно отреагировали на ее приезд в Украину, но и украинские знаменитости. Так, ведущая Леся Никитюк в своем Instagram-аккаунте заявила, что обожает сериал "Викинги", а Кэтрин – ее любимый персонаж в кино.

"Если она в Киеве, то, бляха, я иду ее искать", – выговорилась Леся.

Также эмоционально отреагировал на приезд голливудской актрисы и ведущий Сергей Притула. Он признался в Instagram-stories, что является ее настоящим фанатом.

"О, Боже, я не могу поверить – Кэтрин Винник в Киеве! Наша королева, наша Лагерта, мы очень гордимся тобой! Желаем хорошего пребывания в Украине! Если ты хочешь лучшего гида, – просто позвони мне, я твой большой фанат!" – отметил в фотоблоге Сергей.

Коротко о знаменитости:

Кэтрин Винник (Катерина Анна Винницька) – канадская актриса украинского происхождения. Известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

Предки Кэтрин – родом из Галиции, в 1940-х годах они бежали от советских властей, мать и отец Кэтрин родились в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.

С 6 до 17 лет состояла в украинской скаутской организации "Пласт", училась в украинской школе в Торонто, провинция Онтарио, а также посещала украинскую католическую церковь.

Актерский дебют Кэтрин состоялся в 1999 году. Снималась во многих фильмах производства студии Paramount Pictures. Ее можно увидеть в таких культовых мелодрамах, как "50 первых поцелуев" и "Любовь с уведомлением".

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