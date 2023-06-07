Звезда сериала 'Уэнсдей' впервые за полгода прокомментировал обвинение в изнасиловании: моих друзей угрожали убить

21-летнего канадского актера Перси Гайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа в популярном сериале "Уэнсдей", обвинили в изнасиловании, приставаниях и отправке своих обнаженных фото девушкам полгода назад. Пока карьера и репутация звезды разрушалась, он упорно не комментировал слухи, но 7 июня все же решил ответить.

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Он заявил, что не знает, кто организовал травлю, отрицал причастность к выдвинутым обвинениям и попросил не угрожать его семье и друзьям. Соответствующий пост появился в Instagram-stories знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В начале этого года кто-то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации против меня. Из-за этого моя семья испытала травлю, а моих друзей угрожали убить. Мою подругу Джейн ошибочно изобразили жертвой, а ее попытки расставить все точки над "і" были проигнорированы. Она дала мне разрешение включить ее в этот пост", – начал актер.

Он заверил, что слухи, распространяющиеся в сети, неправдивы. Уайт возмутился, что его "изображают фанатиком или преступно небрежным к безопасности людей".

"Именно такие безосновательные, вредные утверждения могут породить недоверие к жертвам. Очень досадно осознавать, что эта дезинформация расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследования моей семьи, друзей и коллег должны прекратиться", – закончил 21-летний юноша.

Отметим, что скриншоты с интимными фотографиями звезды распространились в сети много месяцев назад. После этого появились слухи, будто актер обижал и издевался над девушками. В сети некоторые из них поделились своим опытом общения с Перси Уайтом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солист группы Aerosmith Стивен Тайлер обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Инцидент произошел в 1973 году, когда музыканту было 25 лет.

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