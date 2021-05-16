Звезда сериала "Спасти Веру" Юлия Такшина рассказала о съемках в Киеве и своих бьюти-секретах. Эксклюзивное интервью

В понедельник, 17 мая, в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера сериала "Спасти Веру". В центре сюжета – супруги Вера и Виктор Новиковы, в отношениях которых начинаются разногласия. Этим попытается воспользоваться эффектный адвокат по имени Эльза, роль которой воплотила российская актриса Юлия Такшина.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Такшина поделилась подробностями о съемках кинокартины в Киеве, увлечениях сыновей и секретах ухода за кожей.

– Вы в Украине не частый гость. Должно быть эта роль вас очень заинтересовала?

– На самом деле я достаточно часто снимаюсь в Украине. Только последний год в связи с пандемией не приезжала. А так у меня очень много проектов снятых в Киеве.

Что касается этого сериала, то, во-первых, тут очень интересная роль – адвоката. Эльза – умная женщина, которая хорошо знает, чего хочет, и всегда добивается этого. Она – прекрасный пример целеустремленности, постановления и исполнения своих задач. Во-вторых, у нас сложился замечательный актерский состав, прекраснейший режиссер. Я просто влюблена в съемочную группу компании "Киевтелефильм".

– Съемки длились несколько месяцев. Сыновья приезжали к вам в Киев или в этот раз остались дома?

– Сейчас очень непросто путешествовать. В этот раз мальчики ко мне не прилетали. А раньше, когда я практически год снималась в Киеве в проекте "Давай поцелуемся", они все время были со мной.

– Вашему старшему сыну Ване уже 13, младшему Феде – 11. Чем они интересуются?

– Федя внезапно стал интересоваться волейболом, он сейчас им занимается профессионально в спортивной школе. Ваня очень красиво рисует, причем он самоучка. Мы его не водим в художественную школу, он этого не хочет, сам учится. Мне очень нравится, как у него получается в результате. Еще он меня поразил заявлением, что хочет пойти учиться на физико-химическое направление в школе. При том, что в нашей семье все гуманитарии в десятом, как мне кажется, поколении. У нас физиков, математиков вообще нет. А он выбился из этого гуманитарного плена.

– Сыновьям нравится ходить в школу?

– Конечно, нет. Они нормальны дети. Хотя первые два дня после локдауна они с удовольствием ходили. Но на этом все закончилось. Говорят, что уже бы и дома занимались.

– Как они относятся к тому, что их родители – популярные артисты? Гордятся этим или им не очень нравится чрезмерное внимание?

– Иногда их это раздражает. Особенно когда мы приходим в кино на какую-то премьеру, и меня на некоторое время могут забрать для интервью. Они стоят в стороне и ждут. Поэтому мы стараемся если уж и посещать такие мероприятия, то как-то втихаря проходить эти нюансы. А так, мне кажется, они никак на это не реагируют. Они уже родились в этой системе координат.

Единственное – помню у меня была премьера детской сказки, и Ваня с Федей пригласили на нее свои классы. Они вышли со мной вместе на сцену, пожелали зрителям хорошего просмотра, и я видела, что в тот момент они гордились, что их мама в этой сказке участвовала. Но это было единожды. Так, когда идут по телевизору какие-то фильмы, они говорят, что смотреть не будут, лучше пойдут поиграют на компьютере.

– То есть интерес к актерской профессии они не проявляют?

– К сожалению, нет. Ну или к счастью, время покажет. Младший Федя меняет свои предпочтения касательно будущей профессии стабильно раз в две недели. Поэтому все возможно.

– Поделитесь своими секретами красоты. Какие процедуры по уходу за кожей вы делаете?

– Утром я всегда умываюсь холодной, даже ледяной водой. Раньше, когда у меня было время, замораживала себе кубики с ромашкой или просто с водой и протирала ими лицо. Стараюсь увлажнять кожу различными масками. Уколов красоты не делаю, многие актрисы увлеклись этим, а это очень видно. Все становятся безличными – выделенные скулы, натянутая кожа.

Я за красивое старение, за то, чтобы мы не боялись возраста, а искали в этом красоту. К тому же я очень боюсь боли, это одна из моих фобий, если мне будут колоть лицо. Когда график позволяет, хожу в клиники, где мне делают чистки, маски, то, что в домашних условиях я делать не могу. Но это бывает очень редко.

Натощак всегда выпиваю два стакана теплой воды с лимоном. Всем очень рекомендую так делать, потому что, во-первых, это запускает все системы в организме, во-вторых, мы увлажняем кожу. На мой взгляд, это самое главное. Недавно ходила к косметологу, и она сказала, что и зимой, и летом, не важно, есть солнце на улице или нет – обязательно нужно мазаться кремом с защитой. Потому что его лучи очень способствуют старению. Так что крем от солнца – наше все.

– Вы можете спокойно выйти из дома без макияжа?

– Я всегда хожу без макияжа. Меня красят только на съемках. У меня даже косметики практически нет. Бывает, звонят какие-то бьюти-ресурсы и просят показать свою косметичку. А мне показать нечего, правда. Меня постоянно красят на съемках, бесконечно травмируют волосы, поэтому дома, конечно же, я от этого всего отдыхаю. Когда еду в школу или иду в магазин, во мне трудно опознать актрису. Я совершенно обычная женщина – домохозяйка, мама, как угодно назовите. Ничем абсолютно не примечательная, и мне это очень нравится!

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