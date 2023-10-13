Звезда сериала 'Секс в большом городе' Кристин Дэвис показала видео с девочкой из Украины и тронула сеть

Американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис рассказала на весь мир о проблемах украинцев, опубликовав видео с маленькой девочкой из Николаева. Трогательный диалог растрогал фанатов знаменитости.

Посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подчеркнула, что услышанные истории поразили ее, как и внутренняя сила украинцев. Об этом она рассказала Daily Mail, а видео появилось в профиле артистки, за которым следят более 1,3 млн. подписчиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Визит звезды в Молдову состоялся еще в сентябре, однако кадрами с украинкой, вынужденной покинуть своих родных, друзей и школу, показали только сейчас.

Видео дня

"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились в единое целое. Проблемы, с которыми столкнулись беженцы, вынужденные покинуть свои дома, невозможно представить себе. Я была глубоко тронута их удивительной силой", – рассказала Кристин Дэвис.

Она пообщалась с 9-летней Машей из Николаева, которая рассказала актрисе, что мечтает вернуться домой и об окончании войны. В родном городе у украинки остались бабушка с дедушкой, любимая игровая площадка и беззаботное детство.

В комментариях Кристин Дэвис поблагодарили за ее чуткое сердце и освещение злободневных проблем украинцев. Также подписчики актрисы выразили восторг стойкостью украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что американский певец Ленни Кравиц назвал себя украинцем. Артист эпатировал в клипе Тани Муиньо и описал их сотрудничество "соединением двух украинцев".

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