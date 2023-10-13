Рок-звезда Ленни Кравиц назвал себя украинцем после съемок в клипе Тани Муиньо

Американский рок-музыкант Ленни Кравиц поразил поклонников смелым клипом и назвал себя украинцем. Дерзкий ролик для 59-летнего артиста сняла украинская клипмейкер Таня Муиньо, а исполнитель описал их сотрудничество "соединением двух украинцев".

За 14 часов видео посмотрели четверть миллиона пользователей сети, а комментарии оставили более 2 тысяч восторженных поклонников. Украинка сняла для знаменитости клип на песню TK421 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"С первого дня и до сегодня, каждый миг работы с тобой, Ленни, был особенным. Спасибо за это путешествие", – написала Муиньо, на что получила ответ от звезды: "Соедините двух украинцев, и вот что из этого выйдет. С любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова".

Видео дня

Согласно данным из открытых источников, дедушка артиста со стороны отца был выходцем из переехавшей в Нью-Йорк украинской семьи. Прадед Ленни, Леонид Кравец, был коренным киевлянином.

В первой части видео рок-звезда демонстрирует утреннюю рутину, приплясывая без одежды. Самая интимная часть тела всегда прикрыта, однако поклонники имели возможность полюбоваться атлетическим телом американца.

Профессиональная работа команды позволила знаменитости довериться и танцевать без одежды на площадке, едва прикрываясь руками и полотенцем.

Такого смелого шага от артиста не ожидали, хотя для Тани Муиньо TK421 – не первый опыт съемки обнаженных звезд. В прошлый раз без одежды в ее клипе появилась Doja Cat. Кстати, за эту работу украинка получила награду на престижной премии MTV Music Video Awards.

Провокационное видео для Ленни Кравица также было встречено положительной реакцией. В комментариях отметили, что исполнитель совсем не состарился, а его работа над своим телом заслуживает уважения.

"Достойно уважения – столько лет держать творческий и физический уровень на высоте", "Он просто не стареет! Потрясающе, как всегда. Он крут и выглядит фантастически", "Это живое произведение искусства", – написали в комментариях.

Напомним, что с Таней Муиньо охотно сотрудничают мировые знаменитости, такие как Кэти Перри, Cardi B, Гарри Стайлз, Сэм Смит, The Weeknd, Бритни Спирс, Элтон Джон и другие.

Как писал OBOZ.UA, украинка сняла новый – и уже далеко не первый – клип для британского певца Гарри Стайлза. В видео есть множество сине-желтых элементов, что может быть отсылкой к цвету украинского флага.

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