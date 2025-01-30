Звезда сериала 'Постучись в мою дверь' прилетела в Москву в разгар войны в Украине

Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Москву в разгар войны в Украине. Знаменитость заметили у входа в пятизвездочный отель недалеко от Красной площади.

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Кроме Эрчел в Москву прилетел ее коллега по съемкам Барыш Ардуч. Актеры посетят 30 января премьеру фильма "Оставь это ветру", в котором снялись в главных ролях, передает издание Erzincan Net.

Для Ханде, которую называют самой популярной актрисой в родной Турции, этот визит в Россию стал первым в жизни. В своих соцсетях она не анонсировала путешествие в страну-террористку, а тем временем пропагандистские медиа распространяют видео с артисткой. На вопрос, понравилась ли актрисе РФ и планирует ли она посетить Красную Площадь, звезда ответила неоднозначно. Напомним, что Ханде не осудила кровопролитную войну в Украине, где сериал "Постучись в мою дверь" с ее участием в свое время также был очень популярным. К слову, россияне сняли собственную адаптацию шоу, где снялась дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная.

Фильм "Оставь это ветру", который приехали презентовать в Москве Ханде и Ардуч, вышел в европейских и азербайджанских кинотеатрах в начале января. Актеры вместе посетили премьеру в Берлине, которая состоялась 7 числа. По данным пресс-службы дистрибьютора, в России фильм выйдет в прокат 6 февраля.

Ожидается, что после Москвы турецкие актеры вернутся в Стамбул, где продолжат съемки в проекте, над которым работали до того, как взяли перерыв для творческого турне по разным странам и посещения церемонии Joy Awards в Эр-Рияде. Также российские медиа пишут, что Ханде скоро сыграет главную роль в турецкой адаптации российского сериала "Почка".

В центре сюжета фильма "Оставь это ветру" – два главных героя, которые являются наследниками группы компаний Yazman. В последний раз они виделись в детстве, после чего их дороги разошлись. Мужчина выбрал жизнь серфера, а героиня стала бизнес-леди. Друзья детства, будучи уже взрослыми, встречаются, поскольку их компании находятся под угрозой банкротства. Спасти бизнес может только строительство люксового отеля в гавани Эгейского моря. В итоге, девушка отправляется в Чешме и встречается с другом детства, который переворачивает ее жизнь.

Поклонники Эрчел и Ардуча, которые до этого снялись во многих совместных проектах, долгое время были уверены, что между ними вспыхнул роман, поскольку они очень убедительно играли любовь на экранах.

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