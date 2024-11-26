Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' признался, что подрабатывает таксистом, и рассказал о реакции пассажиров

Популярный актер Роман Ясиновский ("Довбуш", "Киборги", "Поймать Кайдаша") признался, что время от времени подрабатывает в Киеве таксистом. Артист рассказал, как реагируют пассажиры, когда узнают его.

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В интервью OBOZ.UA Ясиновский также поведал, что во время пандемии коронавируса работал водителем почтовой службы. Роман говорит, что не понимает коллег, утверждающих, что артисты не могут заниматься ничем иным, кроме профессиональной работы.

Актер признается, что было время, когда он решил уйти из профессии: "В 2012 году у меня родилась дочь, впоследствии мы расстались с женой (актриса Виктория Литвиненко, которая сейчас замужем за коллегой Сергеем Стрельниковым. – Ред.). И мне нужна была постоянная работа, чтобы содержать ребенка. Ушел работать на телевидение. И не думаю, что в этом есть нечто необычное. Более того, я не понимаю коллег, которые заявляют: "Я – актер, как могу заниматься чем-то другим?" Считаю, что мужчина должен уметь все".

"Во время пандемии я работал водителем почтовой службы, – продолжает актер. – Съемок не было, деньги быстро тратились, позвонил другу, у которого есть транспортная компания. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю подтаксовывать".

Ясиновский говорит, что когда его узнают пассажиры, он не всегда поддерживает их догадки: "Говорят: "Вы так похожи на одного актера". "Все так говорят", – отвечаю. Иногда начинаю импровизировать – меняю голос, интонации. Ну вроде бы это не я. А иногда откровенно признаюсь: да, артист. Просят сфотографироваться – не отказываю. Недавно была смешная ситуация: девушка, садившаяся в авто в компании друзей, увидев меня, принялась громко восторженно кричать. Смеюсь: "Тихо-тихо".

"Но такие случаи бывают не так часто, потому что обычно езжу в шапке, в капюшоне каком-нибудь. Конечно, работаю ради заработка, но это еще очень интересно – сколько историй мне пришлось услышать, вы себе даже не представляете. Очень часто люди невероятно открываются в пути, особенно когда это какие-то длинные поездки. На одну из историй даже уже пишется короткометражка знакомым драматургом, которому рассказал интересную встречу", – добавляет актер.

Полное интервью с Романом Ясиновским читайте здесь.

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