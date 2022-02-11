Звезда сериала 'Папик' стала владелицей квартиры с необычной планировкой в Киеве

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря роли Лизы в комедийном телесериале "Папик", рассказала, что наконец-то стала владелицей квартиры в Киеве. По словам знаменитости, она мечтала о собственном жилье долгое время, но не могла себе позволить дорогую покупку.

После более чем пяти лет проживания на съемной квартире, 30-летняя звезда смогла позволить себе приобретение своего гнездышка. Хотя, как призналась она в интервью Ольге Кривдюк на YouTube-канале "Поговори со мной", недвижимость еще не полностью принадлежит ей – заслуженная артистка Украины продолжает выплачивать кредит.

Петрожицкая поделилась, что у квартиры есть свои недостатки. Например, она находится очень далеко от центра, что вызывает определенные неудобства. Купить жилье с более выгодным месторасположением не позволили финансовые ограничения. Также Дарья призналась, что не может похвастаться большой площадью комнат. Несмотря на это, актриса довольна покупкой. Для нее было важно стать хозяйкой в доме и не зависеть от правил арендодателя.

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"Она небольшая и далеко, но моя. Почти моя. Теперь я спокойна, что моей кошке можно царапать все, что угодно. И я не переживаю, что не могу забить лишний гвоздь в стену", – прокомментировала знаменитость.

Также Петрожицкая похвасталась, что в квартире необычная планировка, которая ей сразу понравилась и напомнила дома из американских фильмов. Она призналась, что ощущает в этом месте уют и гармонию.

"Мне всегда хотелось, чтобы у меня был второй этаж, а на нем кровать. И у меня сейчас так. Это кайф... Она как квартира студия и есть отдельная комнатка, которую мой парень называет "стримерская", потому что говорит: "Я буду там играть в игрушки". А вообще у меня там музыкальные инструменты стоят. Это типа кабинет. Или детская. В общем, там живет кошка", – смеясь, описала недвижимость звезда.

Дарья отметила, что не видит эту квартиру как место, где будет жить семья с детьми.

"Там кровать на втором этаже. Я подумала, что даже если когда-то я буду беременной, то мне будет в падлу лазить каждый раз наверх. Это не та квартира, где будет моя семья. Это чисто моя", – уточнила знаменитость.

Актриса призналась, что боялась чувства одиночества, поскольку ранее не жила одна. Однако сейчас этот страх исчез. Петрожицкой нравится находится дома одной – рисовать картины и просто "валяться с кошкой на пузе, смотря фильмы".

Коротко о знаменитости:

Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины. Родилась 31 мая 1991 года в Чернигове. Участница "Танцев со звездами", "Голоса страны", исполнила более 30 ролей в киноальманахе "Дикие", а также одну из главных ролей в фильме "Найкращі вихідні".

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