Звезда сериала 'Киев днем и ночью' примет участие в 'Танцах со звездами'

Звезда сериалов "Киев днем и ночью" и "Моя любимая Страшко" Артур Логай стал участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Актер принял вызов олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан.

Артур опубликовал шуточное видео на личной странице в Instagram, на котором показал, как ему звонят и приглашают поучаствовать в шоу. Он задается вопросом, с какой звездой ему нужно будет танцевать и слышит, что он ею и будет (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В кадре показано, как Логай немного сомневается, но его переубеждает песня "Давай танцуй" украинского поп-исполнителя – Монатика.

Видео дня

"С вашей поддержкой долго думать не пришлось. Я принимаю #танціззіркамиchallenge", – написал Логай.

Актер передал танцевальный челлендж певице Лиде Ли.

Коротко о знаменитости:

Артур Логай – украинский актер театра и кино, музыкант и певец. Участник пятого сезона шоу талантов "Х-Фактор".

Телевизионную карьеру актер начал в 2018 году в сериале "Колдунья", в котором сыграл роль Майка. Позднее он снялся в телесериалах "Тайны", "Эксперт", "Цыганка" и "Великие Вуйки". В прошлом году Артур сыграл одну из главных ролей в сериале "Коп из прошлого".

Актер женат на своей коллеге Евгении Павленко. Она была его партнершей по съемочной площадке сериала "Киев днем и ночью". У супругов есть сын Лев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан примет участие в танцевальном шоу "Танці з зірками". Спортсменка приняла вызов от певицы Евгении Власовой.