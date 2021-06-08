Звезда "Счастливых вместе" раскрыла секрет похудения на 60 килограммов. Фото до и после

40-летняя российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева раскрыла секрет похудения на 60 килограммов. Знаменитость призналась, что во время родов поправилась до 120 кг. Избавиться от лишнего веса ей было очень сложно, но она с этим справилась.

Об этом Бочкарева рассказала в программе "Звезды сошлись". Темой выпуска стали диеты и различные методы, с помощью которых можно эффективно сбросить лишний вес.

Актриса рассказала, что раньше она не ела мясо, поскольку практиковала сыроедение и вегетарианство. "Вдруг мне говорят: "Слушай, ты рожаешь детей, надо есть мясо и много молочки". Я и приложила руку к этому, чтобы родить здоровое дитя, – вспоминает Наталья. – Я ела мясо, кефир, творог. Вторая беременность наступила, когда первенцу было четыре месяца. Поэтому вес у меня прибавлялся и прибавлялся".

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По словам Бочкаревой, когда дети родились, она поняла, что с этими лишними килограммами надо что-то делать. Звезда перепробовала множество диет, однако в результате ей удалось сбросить вес только благодаря танцам и спорту. Помимо этого, ей удалось привести кожу в тонус за счет массажей и обертываний.

Коротко о знаменитости:

Наталья Бочкарева – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. В 2000 году Наталья окончила Нижегородское театральное училище, а в 2002 году – Школу-студию МХАТ. В кино дебютировала в 1999 году, сыграв небольшую роль в фильме "Китайский сервиз". Стала известной с ролью Даши Букиной из телесериала "Счастливы вместе", в котором она снималась с 2006 по 2013 год.

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