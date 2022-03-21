Звезда русского рэпа T-Fest разорвал контракт с крупным лейблом и уехал из России: каждый день ракеты х*ярят по мирным людям!

Украинский рэпер T-Fest, долгое время работавший и живший в РФ, разрывал контракт с лейблом Gazgolder и покинул Россию. По словам звезды, он сделал это еще до начала полномасштабной войны. Своим фанатам из страны-оккупанта артист посоветовал не удивляться, что концерты в Российской Федерации отменены, а вместо этого посмотреть на последствия "спасения" Путина в Харькове.

Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram. За сутки он набрал почти 125 тысяч лайков и много одобрительных комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, какую позицию по поводу войны в Украине занимает рэпер, он ответил: "Я – украинец. Какая может быть моя позиция? Я за Украину. У нас идет война. Каждый день ракеты х*ярят по мирным людям".

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В свою очередь, выпрашивающим о жизни в Москве, исполнитель ответил, что уехал из РФ еще до 24 февраля этого года, предварительно расторгнув контракт с популярным лейблом под руководством скандального Басты и отменив концерты в РФ.

T-Fest поблагодарил врачей, воинов и волонтеров за то, что каждый день помогают сдерживать российских захватчиков. Он также попросил не считать, что артисты, не снявшие видео по поводу войны, не поддерживают Украину.

Напоследок рэпер обратился к российским фанатам: "Если все же у кого-то из доходяг останется вопрос, почему все мероприятия отменены – посмотрите на Харьков. Там тоже концерт должен был быть".

Отметим, что T-Fest получил признание в мире музыки в 2017 году, когда на вершину чартов поднялся его трек "Улети" (115 млн. просмотров). В Российской Федерации артиста называли "открытием российского хип-хопа и рэпа", часто игнорируя украинское происхождение.

Помогли ему в развитии известный рэпер Скриптонит и музыкант Schokk. Именно Скриптонит познакомил T-Fest с основателем лейбла Gazgolder Василием Вакуленко (Бастой). Вскоре после этого артист подписал контракт о сотрудничестве и переехал в Москву с некоторыми друзьями и братом, которые помогали юноше в творчестве еще в Украине.

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