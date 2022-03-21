Чулпан Хаматова, которая оправдывала оккупацию Крыма и Донбасса, обвинила Путина во лжи и сбежала в Латвию

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, вместе с детьми переехала в Латвию. Знаменитость призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

Об этои и многом другом Хаматова рассказала в интервью "Скажи Гордеевой", которое вышло 20 марта. В конце полуторачасового общения с журналисткой, на вопросе "Родина или истина?", она расплакалась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Хаматова заявила, что 24 февраля 2022 года стала свидетельницей самого большого обмана: "Президент страны сказал, обманул... [что не будет войны]".

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"Я не понимала, что сила твоей родины не в качестве жизни людей, а в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля. А в тот день я стала семилетней девочкой. Ничего не знаю, я потерянный ребенок в панике..." – рассказала актриса.

По словам звезды, ей тяжело называть войну какими-то другими словами.

"Я не могу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобожадющим. Никакой суперточечной войны, где не пострадает ни один невинный человек, не бывает. Не было и не может быть в истории. Это очевидно. Невинные люди будут погибать..." – отметила Хаматова.

Она распекла аргумент Путина о том, что бомбардировками Украины и убийством мирных жителей Россия якобы превентивно защищается, чтобы не напали на нее. Ему нет логического объяснения, убеждена знаменитость.

"Чтобы захватить нас и все наши ресурсы, и стереть с лица земли Россию, в принципе можно было просто ввести санкции, как сейчас. Можно это сделать экономически и политически хитрее, чем вводить войска", – сказала российская актриса.

Хаматова призналась, что боится возвращаться в РФ, потому что не знает, что ее ждет после вступления в силу закона о "фейках" против российской армии.

"Я боюсь возвращаться. Я ничего не сделала ничего плохого. Я просто говорю о том, что я не хочу войны. Я хочу мира. Я не хочу участвовать в этом. Состава преступления нету. В чем моя вина? Я знаю, что я не предатель, я очень люблю свою родину", – сказала артистка.

В сегодняшней ситуации Хаматова видит только один выход, чтобы ее пустили в Россию назад: перестать говорить, что в Украине война и трагедия, признать "спецоперацию". При этом не обращать внимание на то, что она видит собственными глазами, и информацию, которую актриса получает от украинских друзей. Нужно "врать себе и всему миру, жить не по правде".

"Это в лучшем случае, если не заставят черное назвать белым. Попросить прощение за то, что я не поддержала начало военной операции. И играть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ вернуться в Россию и не сесть в тюрьму", – подытожила знаменитость.

Она добавила, что надеется на более оптимистичные варианты: прекратится война, а сама Росссия повернется на 180 градусов в сторону свобод. При этом деньги, которые выделяются на оборону страны, перейдут на образование и медицину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хаматова еще 25 февраля публично выступила против полномасштабной войны в Украине и призвала Путина прекратить боевые действия.

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