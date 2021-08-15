Звезда 'Папины дочек' Арзамасова родила ребенка: первое фото малыша

26-летняя российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова впервые стала мамой – знаменитость родила ребенка от своего супруга, 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха.

Радостным событием и первым фото малыша супружеская пара поделилась на своих страничках в Instagram. Пол ребенка они предпочли не раскрывать (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фото актриса чувственно прижимается к мужу, который нежно держит на руках малыша. Для Арзамасовой ребенок стал первым, а для ее супруга – вторым: фигурист воспитывает 16-летнего сына Мартина от предыдущего брака.

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"Счастье…А♾А", – подписала кадр Елизавета.

Отметим, о романе 25-летней Елизаветы Арзамасовой с известным фигуристом Ильей Авербухом стало известно в июле 2020 года. До этого они скрывали свои отношения от публики. Пара познакомилась еще в 2010 году, во время съемок шоу "Лед и пламень". Авербух выступал тогда продюсером проекта и тренером, Арзамасова была одной из участниц. Для актрисы брак с фигуристом стал первым, Авербух, в свою очередь, женился во второй раз.

Коротко о знаменитости:

Елизавета Арзамасова – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. В четыре года начала сниматься в кино. Популярность получила после исполнения одной из главных ролей – роли эрудита и вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха вызвал ажиотаж в сети. Многие поклонники раскритиковали актрису из-за возраста ее избранника – он старше ее на 22 года.

Спустя несколько месяцев после того, как появилась первая информация об отношениях актрисы и фигуриста, пара решила прекратить скрывать свои чувства – они официально подтвердили свой роман на российском канале.