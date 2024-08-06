Звезда новых 'Спасателей Малибу' чуть не утонул в бассейне на Ибице: почему фанаты Зака Эфрона не оставят актера в покое

Известный голливудский актер Зак Эфрон в очередной раз заставил фанатов переживать после того, как оказался в больнице. Накануне стало известно, что звезда отдыхал с друзьями на Ибице и неудачно прыгнул в бассейн, ударившись грудью из-за неглубокого дна.

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Как сообщает Daily Mail, Эфрон наглотался воды и потерял сознание. Охранники вытащили его, а затем отправили в медицинское учреждение. На следующий день Эфрон вышел на связь и рассказал, что у него все хорошо, серьезных травм нет – отделался легким испугом. Однако это далеко не впервые, когда имя знаменитости попадает в заголовки новостей.

Последние несколько лет в сети говорят о пластических операциях Зака. Сам артист утверждал, что изменение его внешности является результатом инцидента, из-за которого он едва не оказался в шаге от смерти. В 2013 году Эфрон поскользнулся и разбил голову о гранитный фонтан, оставив "подбородок свисать". Он признался, что жевательные мышцы на внутренней стороне его лица и челюсти "компенсировали" его травму, но это привело к изменению внешности, поэтому звезда отрицал какие-либо косметические операции.

2004-2013 годы

В 2004 году 17-летний Зак дебютировал на телевидении. Впоследствии он получил одну из самых узнаваемых ролей в шоу "Школьный мюзикл", став звездой Disney. В процессе взросления черты лица юноши естественно изменялись.

2014 год

В 2014 году все же произошли некоторые изменения в лице знаменитости, хотя они были не столь резкими. Линия челюсти актера стала менее мягкой и гораздо более заметной. В течение года переносица Эфрона сильно уплотнилась и стала шире. В этот момент мало кто заметил изменение, так как о травме не было известно.

2017 год

Черты лица звезды все еще адаптировались после инцидента, а его скулы стали выше и заметнее, чем раньше. Щеки Зака ​​казались менее полными, а его подбородок начал выделяться. Кончик носа, казалось, еще больше опустился и стал намного тоньше. Именно в 2017 году вышел ремейк на культовую ленту "Спасатели Малибу".

2021 год

Эфрон вызвал шок в 2021 году, когда поклонники впервые заметили его новый внешний вид, который, как он утверждал, возник из-за падения. В этом году пользователи собрались в Twitter, чтобы обсудить слухи о пластических операциях.

2023 год

Несмотря на то, что Зак раскрыл причину перемен во внешности, поклонников это не убедило. Во время многих выступлений в течение года челюсть Зака ​​выглядела больше, чем когда-либо. Поскольку слухи распространялись, даже друзья знаменитости вынуждены были публично поддержать товарища – все они отмечали, что Эфрон не обращался к пластическим хирургам.

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