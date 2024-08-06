Назвали 'геем' и подняли руку: в баре Киева мужчины напали на украинского комика из-за внешности

Украинская стендап-комик Веста Гунченко рассказала о дискриминации и нападении на нее посетителей одного из престижных столичных баров. Они спутали артистку с мужчиной и решили, что имеют право рассказывать незнакомому человеку, как ему одеваться и, более того, подняли руку.

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Комик была одета в джинсы с леопардовым принтом и безрукавку цвета хаки. Поэтому ее неожиданно остановил агрессивный мужчина в баре Hotel13 и начал заявлять, что Гунченко выглядит "как п*дор". Об этом сообщила женщина в соцсети Threads.

Вероятно, агрессивные посетители спутали комика с мужчиной из-за короткой стрижки, однако это не снимает ответственности за этот поступок.

"Такая интересная х*йня вчера произошла в баре. Иду я из туалета к своему столику, и тут меня хватает за локоть один из посетителей и начинает в грубой форме отчитывать, что, мол, чего это я "выгляжу как п*дор" и "оденься нормально, как мужик". Пока я поняла, что это он не женщине предлагает одеваться "как мужик", а меня считает мужчиной, вмешался его приятель. Я считала, что спасена, но приятель подтвердил мнение предыдущего гомофоба и даже ударил меня по щеке, чтобы я "пришел в себя", – рассказала комик.

Она отметила, что после этого им сообщила, что она – женщина, на что в ответ услышала короткое "а..." Больше мужчины не препятствовали комику, но ответственности не понесли.

"Пока, перекрикивая музыку, рассказывала друзьям, бар закрылся, и массово рванули на выход. Так что зафиксировать м*даков и пожаловаться охране я не успела. Говорят, это постоянные посетители, всегда за этим столом. Но я сомневаюсь, что смогу идентифицировать агрессоров среди десяти бородатых мужиков, одетых "как мужики", – продолжила она.

В частности, артистка добавила, что заведение отреагировало на ее жалобу и пообещало этих агрессивных мужчин "больше никогда в бар не пускать". Вместе с тем Веста Гунченко поинтересовалась, почему мужчинам диктуют правила, как одеваться: "Они что, не люди или что?"

Впоследствии в Instagram женщина расставила все точки над "и" и объяснила, что ее больше всего возмутило в этой ситуации дискриминация людей ЛГБТ сообщества.

"В этой истории меня поразило совсем не сравнение с мужчиной и даже не то, как кто-то пишет, что мужчины обидели женщину. Шоком для меня здесь была неожиданная встреча с агрессивной нетерпимостью. Насколько гомофобными надо быть, чтобы беситься только от того, что кто-то тебе похож на гея? А главное, что это за ценностный ряд такой у современного человека? Чего ты добился как гетеросексуал, что считаешь целесообразным бороться с гомосексуалами? Ты, блин, какую пользу обществу в этом баре приносишь с кальяном во рту? Конкретно своей гетеросексуальностью приносишь? Ну?" – отметила комик.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Укрзалізниця" попала в скандал из-за пассажира-мужчины, который проигнорировал все предупреждения компании и приобрел билет в женское купе. Проводница пыталась уговорить женщин пустить к себе нежелательного соседа, а тот, в свою очередь, осмелился прибегнуть к сексизму и дискриминации.

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