Звезда 'Не родись красивой' растолстел до неузнаваемости

Российский актер театра и кино Петр Красилов, которого зрители знают по роли Романа Малиновского в сериале "Не родись красивой", шокировал поклонников своим внешним видом. 44-летний артист довольно сильно потолстел, из-за чего выглядит намного старше своих лет.

В других габаритах звезда предстал перед фанатами в программе "Мой герой". Красилов предположил, что именно после кардинальных изменений внешности с ним перестали работать многие режиссеры, а предложений сняться в кино заметно поубавилось.

Однако Петр признался, что новый вес его не пугает – ему интересно побывать в новом амплуа.

"У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", – отметил знаменитость.

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С последней фразой в рассуждении актера фанаты полностью согласились. Они не узнали в располневшем неухоженном мужчине красавца и сердцееда Малиновского. Под интервью с Красиловым интернет-пользователи оставляли удивленные комментарии и советовали артисту срочно вернуть себя в былую форму.

"Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!", "Пузо на коленях лежит", "Форму нужно поддерживать! Берите пример с коллег", "В своем возрасте выглядите на все 60!", "Если бы не сказали кто это – никогда бы не узнала", "Как обидно! Так любила ваших персонажей", "Чего так разжирнел", – писали шокированные поклонники.

Коротко о знаменитости:

Петр Красилов – российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России. Родился 3 июня 1977 года в Москве.

Фигурирует на украинском сайте базы "Миротворец" за незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Артист приезжал на гастроли в Симферополь в 2017 году.

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