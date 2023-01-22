Звезда ''Мстителей'' сломал более 30 костей во время несчастного случая со снегоуборочной машиной. Фото из больницы

Голливудский актер, известный ролью Соколиного глаза в фильмах Marvel, Джереми Реннер поделился подробностями аварии со снегоуборочной машиной, после которой очутился в больнице в критическом состоянии. По словам звезды, он сломал более 30 костей.

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Впрочем, несчастный случай объединил семью Реннера, поэтому он не отчаивается. Фотографией с больничной койки актер поделился в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он заверил, что сломанные кости станут еще крепче после выздоровления, поэтому волноваться за него не нужно. Актер также поблагодарил за поддержку своих фанатов.

"Я хочу поблагодарить каждого за ваши сообщения и заботу. С большой любовью и благодарностью ко всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, так же, как усиливается любовь и связь с семьей и друзьями", – написал Реннер.

На фото он показал, как врач проверяет ноги звезды. Реннер получил травму грудной клетки и другие ранения.

Напомним: несчастный случай произошел с актером в Неваде 1 января, когда он убирал снег после празднования Нового года. На знаменитость наехала снегоуборочная машина, из-за чего он потерял много крови и перенес операцию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что уже 4 января Реннер опубликовал первое фото после аварии из больницы. За 8 часов снимок набрал более 4 миллионов лайков и 180 тысяч комментариев.

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