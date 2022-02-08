Звезда 'Милых обманщиц' второй раз станет мамой после выкидыша

Канадская актриса и модель Шей Митчелл, получившая широкую популярность благодаря роли Эмили Филдс в сериале "Милые обманщицы", ждет второго ребенка. Для 34-летней звезды это стало настоящим подарком Вселенной, поскольку в 2018 году у нее случился выкидыш и было много неудачных попыток забеременеть. Кроме того, артистка около недели назад попрощалась с любимой бабушкой, поэтому округлившийся живот стал для нее единственным утешением.

Шей уверена, что ее бабушка и дитя в животе связаны космическим образом. Своими мыслями она поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram.

О смерти бабушки знаменитость сообщилась 31 января. Она показала архивные семейные фото и призналась, что была очень близка с родственницей. Та поддерживала маленькую Шей, когда над ней издевались в школе, радовалась ее успехам в актерской карьере и всегда искренне любила. Эта утрата стала для артистки большой трагедией.

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Как и выкидыш в 2018 году. Он случился у Митчелл на 14-й неделе беременности. Перед этим актриса пережила несколько неудачных попыток забеременеть. Позже она рассказывала, что потеря ребенка была очень болезненной и поселила большой страх рожать.

Партнер знаменитости, ее коллега Мэтт Бабель поддержал любимую, и в 2019 году Митчелл родила девочку, которую назвали Атлас.

Теперь же звезда "Милых обманщиц" порадовала фанатов новостью о второй беременности.

"Прощаться с любимым человеком, одновременно испытывая радость приветствовать другого в этом мире, – великий цикл жизни. Это также мой самый сложный период за всю жизнь. Я не могу не думать, что это был план Вселенной с самого начала, зная, что мне понадобятся потусторонние радости, чтобы смягчить удар потери одного из самых важных людей в моей жизни. Тем не менее, это доказательство того, что любовь, жизнь и потеря могут существовать одновременно. Бабушка, я скучаю по тебе каждый день. Малышка, мы так рады познакомиться с тобой", – написала актриса.

Короток о знаменитости:

Шеннон Эшли Гарсия "Шей" Митчелл – канадская актриса и модель. Родилась 10 апреля 1987 года. Настоящая популярность пришла после того, как ей удалось получить роль Эмили Филдс – одной из главных героинь в сериале "Милые обманщицы", дебютировавшем 8 июня 2010 года на канале ABC Family.

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