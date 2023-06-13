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Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки: в каком состоянии актер

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,2 т.
Звезда 'Людей Икс' Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки: в каком состоянии актер

Известный ирландский актер Майкл Фассбендер попал в аварию на гоночном треке во Франции. Звезда фильмов "Люди Икс", "Стив Джобс" и других принимал участие в праздновании 100-летия гонки "24 часа Ле-Мана" на трассе Circuit de la Sarthe. Его автомобиль разбился об ограждение.

Видео дня

И хотя спорткар обладателя "Оскара" существенно пострадал, сам актер, к счастью, отделался легким испугом. Об этом сообщило издание Deadline. Момент столкновения попал на видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Фассбендер участвовал в гонке на выносливость на своем Porsche 911 и зарегистрировался на соревнование через свою команду из Германии Proton Competition. Актер врезался в ограждение за 15 минут до шестичасового интервала.

Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки: в каком состоянии актер

"Мы разбиты! Автомобиль 911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24. За несколько минут до завершения гонки Майкл Фассбендер не справился с управлением и въехал в барьер без всяких шансов исправить повреждение. В этом году Ле-Ман был недобр к нам", – написали участники команды Proton Competition на своей странице в Twitter после инцидента.

Представители Международной ассоциации автогонок опубликовали в сети видео инцидента.

Это был второй раз, когда Фассбендер участвовал в гонке на выносливость. В прошлом году оскароносный актер занял 51 место на подобных соревнованиях. Кинематографист не считает себя профессиональным гонщиком, однако признается, что серьезно увлечен этим делом.

Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки: в каком состоянии актер

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