Звезда 'Людей Икс' Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки: в каком состоянии актер

Известный ирландский актер Майкл Фассбендер попал в аварию на гоночном треке во Франции. Звезда фильмов "Люди Икс", "Стив Джобс" и других принимал участие в праздновании 100-летия гонки "24 часа Ле-Мана" на трассе Circuit de la Sarthe. Его автомобиль разбился об ограждение.

Видео дня

И хотя спорткар обладателя "Оскара" существенно пострадал, сам актер, к счастью, отделался легким испугом. Об этом сообщило издание Deadline. Момент столкновения попал на видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Фассбендер участвовал в гонке на выносливость на своем Porsche 911 и зарегистрировался на соревнование через свою команду из Германии Proton Competition. Актер врезался в ограждение за 15 минут до шестичасового интервала.

"Мы разбиты! Автомобиль 911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24. За несколько минут до завершения гонки Майкл Фассбендер не справился с управлением и въехал в барьер без всяких шансов исправить повреждение. В этом году Ле-Ман был недобр к нам", – написали участники команды Proton Competition на своей странице в Twitter после инцидента.

Представители Международной ассоциации автогонок опубликовали в сети видео инцидента.

Это был второй раз, когда Фассбендер участвовал в гонке на выносливость. В прошлом году оскароносный актер занял 51 место на подобных соревнованиях. Кинематографист не считает себя профессиональным гонщиком, однако признается, что серьезно увлечен этим делом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный украинский актер Остап Ступка устроил аварию в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами.

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