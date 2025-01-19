Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый вспомнил момент, когда получил ранение в голову на фронте, и удивительное спасение

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый вспомнил, как "обрел" второй день рождения на фронте. Юморист чудом выжил после осколочного ранения в голову. Благодаря боевому медику и собратьям он сейчас может жить.

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Виктор Розовый вспомнил в Instagram момент своего спасения и события, ставшие поводом к его ранению. Юморист отметил, что попал под минометный обстрел в конце марта прошлого года.

"21.03.24 нам передали по рации, что ночью в наш квадрат должны заходить россияне. Завязка сильная. Итак, я был на позиции, выставил винтовку, и мы готовились их встречать. Но, конечно, перед заходом россияне должны были все подготовить, поэтому начался минометный обстрел. Не скажу с какой мины я пошел спать с обломком в голове, потому что того не помню", – вспомнил военнослужащий.

Как юморист сейчас утверждает, ему очень повезло с батальоном, ведь там был боевой медик, который спас Розовому жизнь.

"Могу точно сказать, что в тот день мне очень сильно повезло, что именно тогда к нам отправили друзей (которых я на тот момент еще не знал) из 2-й и 3-й роты противотанкового батальона ООШБр. Среди них был и боевой медик с позывным "Патрик", который в тот день сам себе пообещал, что на смене двухсотых не будет. Как хорошо, что я не испортил ему статистику, потому что разочаровывать боевых медиков не надо", – рассказал свою историю спасения Виктор Розовый.

В частности, он назвал имена военных, спасших юмориста с поля боя. Один из них также получил ранения, но делал все, чтобы сохранить жизнь собрату.

"Знаю, что должен сильно поблагодарить друзей с позывными "Дед", "Иисус" и "Гун". Все они вместе с моим напарником "Гуцулом", который на тот момент с тремя обломками в теле и неработающей рукой, сделали все для того, чтобы сейчас я мог опубликовать этот пост", – добавил военный.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктор Розовый показал свое фото после выхода с комы. Он также рассказал, какие последствия ранение получил.

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